Devizový trh expanduje. Nadvláda dolaru pokračuje

Světový devizový trh expanduje. Hodnota obratu denních obchodů vzrostla dle Banky pro mezinárodní vypořádání na více než 6 bilionů dolarů, největší podíl přitom drží měnové deriváty. Králem všech transakcí pak zůstává americký dolar, jehož podíl výrazně převyšuje ostatní měny.

Banka pro mezinárodní vypořádání (BIS) po třech letech zveřejnila aktualizaci stavu globálního devizového trhu. Ve srovnání s vydáním z roku 2016 se ukázalo, že denní hodnota obchodů (k dubnu 2019 vzhledem k témuž měsíci před třemi lety) vzrostla o 29 % z 5,1 bilionu dolarů na 6,6 bilionu. Z jednotlivých segmentů trhu drží nejvyšší podíl – téměř polovinu – derivátové obchody, především FX swapy, které se tak dostaly před spotový trh.

Objem spotových obchodů sice za poslední tři roky expandoval o 20 %, což odpovídá dennímu obratu 2 biliony dolarů, jejich podíl na celkové aktivitě ale klesl na 30 % oproti 33 % z roku 2016 a 38 % z 2013. Denní obrat derivátových obchodů vzrostl od roku 2016 o více jak třetinu na 3,2 bilionu dolarů. To - zejména v poslední době - reflektuje rostoucí poptávku po měnovém zajištění spojenou například s nejistotou ohledně obchodních sporů a geopolitických rizik.

Králem všech devizových obchodů zůstává americký dolar. Ten je dle BIS součástí téměř devíti transakcí z deseti. Jeho celkový podíl dosahuje 88 %, hned za ním se nachází euro s 32 % - u obou pozorujeme nárůst podílu oproti době před třemi lety. Rostl rovněž podíl měn tzv. rozvojových trhů, který dle banky dosáhl 25 %. Citelný vliv na to přitom měly především asijské měnové páry jako hongkongský dolar, čínský jüan, indická rupie či korejský won. Opačná situace je na japonském jenu, jehož podíl klesl z více jak 20 % na cca 17 %. BIS tento pokles spojuje například s propadem volatility globálních FX trhů z dubna letošního roku, a to na nejnižší hodnoty od roku 2014.

Ze studie rovněž vyplývá, že čím dál tím větší podíl na měnových obchodech drží vedle bank i některé nebankovní instituce, jako je například market maker XTX Markets. Podle průzkumu Euromoney dosahuje tato firma čtvrtého největšího podílu na globálním FX trhu hned za Citigroup (7,9 %), Deutsche Bank (8,4 %) a JPMorgan Chase (9,8 %).

Zaměříme-li se na jednotlivá území, citelný pokles podílu na FX obchodech byl pozorován v případě USA, a to na 17 %. Nejvýznamnější kus koláče drží Velká Británie, která si i přes strašák brexitu udržela 43% podíl. Významný posun pak byl pozorován u Číny, která se dostala na osmé místo největšího centra FX obchodů. Podíl čínského jüanu na celkových devizových obchodech však vzrostl jen málo, což je důsledek jeho slabé pozice z hlediska světové rezervní měny.

Král dolar ukazuje svou sílu

Nejen vzhledem k podílu americké měny na celosvětových devizových obchodech lze říci, že poptávka po zelených bankovkách jen tak neochabne. Potvrzuje to i vývoj ze začátku týdne, kdy se dolar vůči euru posunul krátce pod hranici 1,1000 EURUSD. Za hlavní faktor sílícího USD lze označit přesun obchodníků směrem k bezpečnějším aktivům.

K tomu, že by americká měna mohla dále posilovat, přispívá více faktorů. Z poslední doby lze zmínit zářijový deadline kvartální splátky korporátních daní (pouze dočasný vliv), vedle toho možnost více jestřábího výstupu ze středečního zasedání Fedu, zejména ve spojení s inflací a inflačními očekáváními, do nichž by mohla promluvit vyšší cena ropy. Otázkou je, jak Powell a spol. vyhodnotí vliv (relativně slušných) vnitřních faktorů oproti těm vnějším, kde do výhledu vstupuje trvající riziko eskalace obchodních sporů. Ve hře je rovněž posun ve vyjednávání USA a Číny – poslední informace uvádí, že se do Spojených států chystá náměstek čínského ministra financí.

Dnes budeme ve spojitosti s eurodolarem sledovat data jako německý Zew index a americkou průmyslovou produkci. Každopádně vzhledem k aktuálnímu prostředí, kde převažuje nervozita nad optimismem, ať už z důvodu dění v Saúdské Arábii v souvislosti s ropou, brexitu, obchodních sporů a nakonec i Fedu, hodnotíme náladu trhů jako nakloněnou směrem k silnější americké měně.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1010 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,64 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1002 do 1,1060 EURUSD.*

ČNB by mohla zvýšit sazby

Koruna byla společně s dalšími měnami regionu střední a východní Evropy na začátku týdne pod tlakem, který ji posunul o něco blíže k hranici 25,90 za euro.

Dnes ráno vedle trvajícího tlaku na měny regionu mohl do kurzu vstoupit i komentář šéfa sekce měnové ČNB Petra Krále. Ten uvedl, že „nelze vyloučit, že cyklus utahování domácí měnové politiky si ještě další mírné zvýšení sazeb v nejbližší době vyžádá, pokud vše půjde tak, jak centrální banka předpovídá v základním scénáři své prognózy“. Pro následující rok se pak podle Krále rýsuje pokles sazeb, přičemž půjde zejména o projev „přetrvávající hluboce záporné úrokové sazby v eurozóně“.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,87 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,85 až 25,91 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,35 až 23,58 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.