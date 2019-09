Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění junior Broker Consulting: Jak na náhradu škody po dopravní nehodě

Nový občanský zákoník (NOZ) přinesl dost rozsáhlou úpravu náhrady majetkové a nemajetkové újmy nejen po dopravní nehodě. S novým zákonem se zrušila kritizovaná vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.

Nejlépe si to ukážeme na názorném příkladu těžké dopravní nehody: Plně naložené nákladní auto nedá přednost osobnímu vozu. Za volantem osobního automobilu zemře řidič, jeho manželka je vážně zraněná, a stopař, který seděl na zadním sedadle, vyvázne bez zranění. Řidič nákladního auta utrpěl pouze lehká zranění.

Viník nehody podle NOZ bude povinen odškodnit rodinné příslušníky při úmrtí osoby blízké. Manželka řidiče bude mít nárok na kompenzaci za zvlášť závažné ublížení na zdraví, bolestné a rentu. Poškozený, jemuž byla způsobena škoda na zdraví, může po viníkovi nehody požadovat náhradu ztráty na výdělku, jak po dobu trvání pracovní neschopnosti, tak po jejím skončení. V našem případě půjde o rentu i za zemřelého řidiče. Manželka zůstala na invalidním vozíku se dvěma malýma dětma.

NOZ rozšířil okruh osob, které mohou žádat odškodnění. Odškodnění může získat například i teta ve vztahu ke svému synovci, blízký rodinný přítel či kamarád.

Fyzicky vyvázl bez úhony, ale má psychické problémy, náleží mu odškodné?

Abychom nezapomněli na stopaře. Tomu se nic nestalo, ovšem po prožitém neštěstí se objevují problémy se spánkem, deprese, panické záchvaty způsobené úzkostným strachem ze smrti v autě a silničního provozu celkově. Aby toho nebylo málo, tak náhodný kolemjdoucí byl svědkem výše uvedené nehody a dostavuje se u něho obdobná psychická újma jako u stopaře.

NOZ zavádí pojem „sekundární oběť“. Tou může být dnes kdokoliv, který se cítí subjektivně nehodou dotčen, pociťuje trauma, zvýšený stres, trpí nespavostí, záchvaty s vracejícími se představami. Výše odškodnění se stanoví individuálně. Jistě každého napadá snadná možnost zneužití. Samozřejmostí pro přiznání poškození jsou znalecké posudky a lékařská zpráva. Soud bude posuzovat případ od případu.

V současné době Nejvyšší soud pracuje na Metodice odškodňování nemajetkové újmy při ublížení na zdraví podle nového občanského zákoníku pro soudy k určování výše odškodnění. Předpokládá se, že bude aktivně využívána jak v mimosoudním, tak v soudním jednání s pojišťovnami a dalšími odpovědnými subjekty.

Bolestné a ztráta výdělku = milionové odškodné

Nejfrekventovanější nárok nemajetkové újmy představuje bolestné a vyplácené pojistné se často pohybuje v miliónových cifrách. Další náhrada bývá ztráta na výdělku. Nárok se týká i žáků a studentů. Náhrada se počítá ode dne, kdy měla skončit povinná školní docházka, studium nebo příprava na povolání a to po dobu:

· o kterou se prodlouží docházka následkem újmy na zdraví,

· trvání zdravotního postižení, které brání zapojení do výdělečné činnosti,

· neschopnosti následkem újmy na zdraví.

K náhradám je třeba zařadit i ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy, ale i narušení cti, důstojnosti a citu. Výše odškodnění duševních útrap se určuje individuálně. Záleží na poškozeném, jak vysoké odškodnění si vymůže.

Nároky na náhradu újmy na zdraví a výši odškodnění značně vzrostly. Nárůst je i v případě ztížení společenského uplatnění. Dochází také k nárůstu požadavků pozůstalých, kteří požadují i astronomické částky za odškodnění.

Lidský život byl Nejvyšším soudem oceněn na deset miliónů korun. Lékařské ošetření je velmi drahé, zvláště pokud jde o skutečně velmi vážné onemocnění. Pro současné řidiče je dnes zákonem stanovený minimální limit plnění 35 milionů korun z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV) zcela nedostatečný. Proto při sjednávání pojištění vozidel volte spíše vyšší limity a zjistěte si, co vše je zahrnuto ve výjimkách. Zároveň je vhodné mít sjednáno pojištění občanské odpovědnosti, z kterého také v případě určitého typu nehody můžete uplatňovat odškodné.

Jiří Váchal

analytik neživotního pojištění Broker Consulting

