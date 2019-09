Situace na trhu s ropou, dnešní fundamenty a video-analýza

Včerejší obchodní seanci otevřela data z Číny, pozornost investorů byla upřena především na průmyslovou produkci. Ta v minulém měsíci negativně překvapila, když skončila daleko za očekáváním analytiků. Ani včerejší data však nedopadla dle očekávání a průmyslová produkce v Číně je rázem nejhorší od roku 2002.

Evidentně zpomalující ekonomice se nedaří ani pomocí nejrůznějších stimulů zvrátit špatnou situaci, za kterou bychom našli již rok trvající obchodní válku s USA.

Ropa

Nejskloňovanějším pojmem posledních dní je v burzovním světě ropa WTI a Brent.

Po sobotních útocích dronů na ropná zařízení v Saúdské Arábii se cena ropy WTI z pátečního close 54.7 dostala až na nynějších 62 dolarů za barel.

Kdo stál za útoky se zatím oficiálně neví, Spojené státy americké však naznačují, že viníka znají a může přijít odveta. Plánovaná odveta by však mohla ještě více podpořit ropné býky a vysokou cenu ropy by si nepřál ani US prezident Donald Trump.

Ten již schválil možnost uvolnění amerických ropných rezerv, které by měly vyrovnat aktuální destabilizaci ropného trhu.

Zvýšené geopolitické napětí využívají drahé kovy, které jsou opět v kurzu jako bezpečné přístavy pro finanční prostředky investorů.

Jedním z resistů je na ropě také horní hrana počátečního rozpětí trianglu, ze kterého se trh díky zmíněným událostem vymanil.

Dnes v 11:00 budou zveřejněna čísla ekonomického ZEW indexu v Německu, který má od posledního reportu co dohánět. Předchozí výsledek překvapil analytiky tím, že klesl na nejnižší hodnoty od roku 2011. Alarmující však byla především odchylka mezi výsledkem -44.1 a očekáváním analytiků, ti předpokládali mírné zhoršení z -24.5 na -27.8.

Zítra nás kromě důležitých dopoledních fundamentů (GBP a EUR) a odpoledních dat z US a CAD, čeká především večerní zasedání Americké centrální banky (FED a FOMC).

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.