Ranní glosa: Nová pracovní místa v Evropě nepřibývají

I když ekonomický růst EU rozhodně neatakuje žádné rekordy, situace na trhu práce se v posledních měsících stále zlepšuje. Potvrzuje to míra nezaměstnanosti , která sice dosahuje 6,3 % a na naše poměry je ještě docela vysoká, nicméně pořád je to nejnižší číslo za posledních dvacet let. Jde samozřejmě o průměr, za nímž se skrývají výrazné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, stejně jako diference mezi tzv. starými a novými členskými státy. Už z jednoduchého porovnání čísel za celou unii a za země eurozóny je zřejmé, že problém nezaměstnanosti trápí především „staré“ jádro integrace platící eurem. I tam byl vidět jasný trend zlepšování situace, avšak ke zdolání rekordu z přelomu let 2007 a 2008 to nestačí. A zřejmě ani ještě nějaký čas stačit nebude s ohledem na nejisté vyhlídky růstu unie, a zvláště pak její největší ekonomiky – Německa.Že se dřívější trendy začínají možná měnit, naznačuje míra volných pracovních míst , která už tři kvartály za sebou zůstává neměnná. Dosahuje 2,3 %, což znamená, že právě tolik procent zůstává neobsazených pozic z celkového počtu pracovních míst v celé EU. Z tohoto pohledu se tedy situace na trhu práce až tak nemění. Sice nezaměstnaných ubývá s tím, jak obsazují stávající pozice nebo odcházejí z trhu práce , avšak ekonomický růst není nijak zvlášť silný, aby pracovní místa tvořil rychleji.Výjimkou je jen málo zemí, mezi něž patří ČR, které opět patří prvenství nejenom z titulu nejrychlejšího nárůstu tvorby míst, ale i jejich nejvyšší míry, která činí 6,2 %. Na jedné straně tedy máme rekordně nízkou nezaměstnanost v rámci celé EU, na straně druhé i nejvyšší podíl volných pozic v unii. Ale i za ČR jde jen o průměrné číslo, za nímž se nacházejí extrémy. Od 0,7 % v energetice až po necelých 16 % ve stavebnictví, 22 % v administrativě a 26 % v realitách. V největším tuzemském odvětví přitom jde o necelých šest procent míst, což představuje více než 82 tisíc míst, která zůstávají a nejspíše už i zůstanou volná. Dobrou zprávou na druhou stranu je, že vlastně ani neubývají. I přes své nedostatky totiž patří mezi docela spolehlivé „předstihové“ ukazatele naznačující aktuální a docela příznivou kondici českého hospodářství. Navzdory všem zahraničním rizikům a nejistotám to rozhodně není špatný výsledek. Ten, kdo by snad chtěl vědět, jak je tomu na úrovni celé EU nebo eurozóny, má smůlu. Skutečné počty volných míst jsou tajné.