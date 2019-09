Vláda schválila vyšší dotace podporované energii

Příspěvek státu podporovaným zdrojům energie (POZE) má pro příští rok vzrůst na 27 miliard korun. Bude tak o 815 milionů korun vyšší než letos a v předešlých dvou letech. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, který včera schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Zbylou část z podpory zhruba 46 miliard, kterou nepokryje státní dotace, zaplatí převážně spotřebitelé. Premiér Andrej Babiš (ANO) včera řekl, že by stát mohl výdaje na podporu snížit až o šest miliard. Havlíček má navrhnout řešení.



Příspěvek se týká podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a provozní podpory tepla. Podporu těmto zdrojům od roku 2013 vyplácí Operátor trhu s elektřinou (OTE) na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Celkem bylo od roku 2006 na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 340 miliard korun.



"Částka vzrostla kvůli neuvážené podpoře fotovoltaiky v minulosti a v příštím roce dosáhneme absolutního vrcholu. Čisté navýšení v neprospěch státního rozpočtu je za posledních deset let 25 miliard korun," uvedl Havlíček po zasedání vlády. Dodal, že kabinet jej včera pověřil tím, aby začal pracovat na snížení částky. "Musíme ale respektovat závazky z minulosti, které máme," řekl.



K omezení podpory obnovitelných zdrojů vyzval včera vládu prezident Miloš Zeman, který dorazil na jednání kabinetu na projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok. Znovu o tom s premiérem mluvil i na jejich večerní společné schůzce v Lánech. "Ministr Havlíček by měl přijít s nějakým konkrétním řešením řešením, se kterým se obrátíme na Evropskou komisi. Vidíme tam nějakou možnost snížení příspěvku státu v řádu až šest miliard," řekl po setkání s hlavou státu novinářům Babiš. Podle něj jsou obnovitelné zdroje "překompenzované".



Výše podpory vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na více než 40 miliard korun v posledních pěti letech. Loni činila 46,1 miliardy korun. Stát přispěl dotací 26,185 miliardy korun, stejné peníze dá také letos. Dotace na takzvanou zelenou energii tvoří převážnou část výdajů z rozpočtové kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu. Návrh státního rozpočtu pro příští rok s navýšením výdajů počítá, stejná dotace je plánována také pro roky 2021 a 2022.



Kontroverze v souvislosti s podporou stále budí především takzvaný solární boom na přelomu desetiletí. Nejvyšší kontrolní úřad už dříve uvedl, že mezi lety 2009 až 2012 byla návratnost investic do fotovoltaických elektráren v ČR zhruba sedm let po zahájení jejich provozu, přestože podle zákona mohla být až 15 let. Dodal, že celkové náklady na obnovitelné zdroje elektřiny převýší v ČR do roku 2030 bilion korun.

Poskytnuté příspěvky podporovaným zdrojům energie v ČR od roku 2013 (v mld. Kč) 2013 37,46 2014 40,59 2015 43,51 2016 43,02 2017 45,45 2018 46,13

Výše státní dotace na provozní podporu zmíněných zdrojů od roku 2013 (v mld. Kč): 2013 11,7 2014 15,7 2015 15,7 2016 21,965 2017 26,185 2018 26,185 2019 26,185 2020* 27 2021* 27 2022* 27

* plán