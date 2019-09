3 důvody, které vás přesvědčí učit se německy!

Může se vám hodit v nejrůznějších situacích, využijete ji třeba na dovolené, při práci, kdy bývá znalost německého jazyka častým požadavkem nebo třeba v restauraci či v hospodě u piva. Německy mluvících je mezi námi mnoho, není divu, když jsou německy mluvící země všude kolem nás, s Rakouskem a Německem přece přímo sousedíme. Pojďme se tedy podívat na 4 důvody, proč se učit německy…

Názor, že dnes stačí umět pouze anglicky, je dnes už mylný

Možná jste se setkali s názorem, že je zbytečné učit se vedle angličtiny ještě další jazyk. Nicméně lidé stále více a více zjišťují, jak je německý jazyk potřeba a začínají se k jeho studiu opět s chutí vracet. Přece jen, když se zamyslíte, tak velká část firem v České republice má německého majitele. Provázanost českého průmyslu s tím německým je tedy nespornou skutečností a očekává se, že se postupem času bude navyšovat. Ač si můžete říct, že komunikace v angličtině s německými firmami může být dostatečná, rozhodně však není výborná.

1) Vyšší šance na trhu práce u německých firem

Proto, zvláště na vyšších manažerských pozicích a na pracovních postech, kde se jedná o prodej služeb německým zákazníkům, se dává přednost německy hovořícím uchazečům o práci. Je jisté, že znalost jakéhokoliv druhého jazyka je na pohovorech konkurenční výhodou. Specialisté s dobrou znalostí německého jazyka nebo třeba zahraniční studenti a vědci, mohou nacházet mnoho zajímavých vzdělávacích studijních a pracovních příležitostí v rámci celé Evropské Unie. Ač se tedy zdá, že se německý jazyk dostal do pozadí za angličtinou, tento trend se začíná otáčet a dává se důraz na studium obou těchto cizích jazyků, a to s nerozdílnou důležitostí.

Není tedy divu, že je dnes nabídka jazykových kurzů, lektorů nebo individuální výuky po internetu tak rozmanitá. Zájem o němčinu je a stále roste. Díky nízké nezaměstnanosti se čeští zaměstnanci snaží vzdělávat, aby získali lepší pracovní místo a zajímavější pracovní uplatnění v životě. S tím se samozřejmě pojí i vyšší finanční ohodnocení.

2) Sousední německy mluvící země

Geografická poloha německy mluvících zemí mluví za vše. Vždyť sousední státy, kde se mluví německým jazykem, zasahují z poloviny Českou republiku. Dvě základní země, kde je úředním jazykem němčina a kde je možné po celém území komunikovat německy s rodilými mluvčími, jsou zcela jistě Německo a Rakousko. I když je Česká republika zemí, kde němčina není úředním jazykem, má přitom s oběma zeměmi společnou hranici. Neexistuje jiný stát, ve kterém se nemluví německy a přitom sousedí s Německem i Rakouskem. Proto je Česká republika perfektním místem pro studenty němčiny. Do styku s německým jazykem se dostanete velice snadno. Chcete-li si procvičit konverzaci v němčině, zeptat se na cestu, objednat si jídlo v restauraci nebo jít nakupovat, můžete vyrazit do Vídně či do Drážďan.

3) Cestování a kulturní zážitky

Ano, jde to i bez znalosti německého jazyka, ale tím se zároveň ochuzujete o plný kulturní zážitek. Některé detaily a souvislosti pak dost možná ani nepochopíte. Zkuste si přečíst třeba Dobrého vojáka Švejka v němčině a v češtině. Se znalostí němčiny mnohem lépe pochopíte smysl a vtip textu tam, kde jsou autorem používány německé obraty, jež dokreslují ducha tehdejší doby. Věděli jste, že v němčině se každoročně vydává mnohonásobně víc světových titulů, než kolik jich je přeloženo do češtiny?

Kde všude se používá jako dorozumívací jazyk němčina? Je to v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Lucembursku a Lichtenštejnsku. A možná vás překvapí, že se tak mluví i na severu Itálie.





Autorka: Mgr. Iveta Damborská https://orangeacademy.cz/jazykove-kurzy/nemcina/ Editorka: Zuzana Klímová