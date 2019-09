Souhrn 16.9. - akciové trhy z ropného skoku o 10% radost rozhodně nemají, výjimkou je BCPP, euro silně oslabuje

12.h - akciové trhy ze skokového růstu ropy žádnou radost nemají ba spíše naopak, euro slabší, ropa + 9%, BCPP lehce v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes jako jedna z mála rostla a to při lehce podprůměrné likviditě.Evropské trhy dnes zamířily k jihu. Pro akciové trhy byla určující událostí reakce ropy na víkendové útoky na ropná zařízení v Saúdské Arábii. Skokový růst cen ropy o 10% na tvářích akciových investorů mimo ropný sektor žádný úsměv nevykouzlil ba spíše naopak. Je to jen další z bez tak mnoha komplikací, které je nutné při rozhodování započíst. Skokový růst cen ropy navíc nemůže přinést v podstatě nikde nic dobrého a celkově bude spíše výrazně škodlivý. Investoři se obávají negativního vlivu na už tak napjatou situaci směrem ke globálnímu ekonomickému růstu, zvyšuje se také obecná riziková averze, která vhání další investory do kafemlýnku rostoucích cen dluhopisů a s tím spojeného poklesu jejich výnosů.O vlivu nepřehledné a stále se prohlubující brexitové křeče ani nemluvě a komplikuje se také situace v Itálii , kde vzniká nový politický subjekt.Negativně působí také množící se negativní reakce a komentáře na přijatou stimulaci ze strany ECB.US trhy z výše popsaného rámce nijak nevybočují. Euro dnes výrazně oslabilo vůči dolaru . Skokový růst cen ropy se projevuje i v této oblasti, protože drtivá většina transakcí se provádí v dolarech a ty je potřeba si obstarat. Toto platí také z pohledu rostoucí rizikové averze a snahy mnoha investorů zaparkovat "za každou cenu" v "bezpečných" USD Ropa kvůli obavám z dopadů víkendového útoku skokem posílila o cca 10%. Americká WTI se posunula nad 60 USD Brent pak nad "ďábelských" 66 USD za barel. Podle některých renomovaných analytických týmů by delší problémy s dodávkami ropy ze Saúdské Arábii mohly cenu poslat až k 75 USD za barel. BCPP jako jedna z mála šla dnes proti trendu a dokázala růst. Zájem byl především o ČEZ , když investoři berou skokový růst cen ropy jakožto obecný signál pro růst cen energií v obecném měřítku. Výrazněji se dařilo také bankám pod vedením KB a také akciím Avast se vrátil na 110 Kč