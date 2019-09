Příští cíl Trumpových cel? Evropští výrobci luxusu

Až o 4,4 % se dnes propadly akcie francouzského konglomerátu s luxusním zbožím LVMH. Evropské značky luxusních produktů by mohly být dalším terčem amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho hry se cly, napsala agentura Bloomberg. Další salva v obchodní válce by prý mohla zasáhnout vývoz evropské whisky, šampaňského, kabelek nebo pánských obleků za miliardy dolarů ročně.

Předzvěst možných problémů pro evropské producenty luxusního zboží přišla již v pátek, když trojice rozhodců Světové obchodní organizace (WTO) podle očekávání konstatovala, že Spojené státy mohou legálně uvalit cla na řadu evropského zboží jako odvetné opatření za nelegální pomoc evropských vlád pro společnost Airbus. Podle zdrojů bude zpráva veřejně k dispozici do konce měsíce. Umožnit by prý mohla nová americká cla na celou škálu zboží v objemu od 5 do 7 miliard USD ročně. Akcie Airbusu se dnes propadly až o 5,4 %.

Odpověď Washingtonu se očekává během několika dní.

Cla by mohla dosáhnout i 100 % a Spojené státy již také identifikovaly možné cíle, napsal Bloomberg. Zbožím s největší hodnotou na americkém seznamu (kde celková hodnota evropského vývozu dosahuje 25 miliard USD ročně) je vývoz letadel a komponentů. Cla by ale mohla zasáhnout i evropské top značky v luxusním segmentu – na příklad dvě z hlavních produktových řad LVMH – vína a lihoviny jako Hennessy nebo Dom Pérignon – a kožené zboží prodávané pod značkami jako Givenchy nebo Louis Vuitton. Pro firmy jako LVMH patří americký trh s luxusním zbožím mezi hlavní destinace. Jenom loni si Američané koupili výrobky od LVMH za 11,2 miliardy EUR.

Výkonnost akcií LVMH na burze v Paříži za posledních pět dní:

Jak ale uvedl finanční ředitel nápojové společnosti Rémy Cointreau Luca Marotta, nová cla a s nimi spojené vyšší náklady bezpochyby přejdou na americké zákazníky.



Zamýšlená americká cla by se dotkla také producentů skotské whisky. Ti přitom již řeší už jinou hrozbu v podobě možná hodně divokého brexitu. Američtí výrobci whiskey se mezitím stali jednou z náhodných obětí Trumpových cel na ocel a hliník, po kterých EU uvalila 25 % cla na americký bourbon a whiskey, a co víc, hrozí dalšími.



Akcie Rémy Cointreau, výrobce likéru Cointreau a dalších lihovin, odpoledne ztrácely zhruba 1 %. Dolů mířily také akcie Campari v Miláně nebo Pernod Ricard v Paříži. Akcie firem Boeing a LVMH byly dnes největší zátěží hlavního francouzského akciového indexu CAC 40. Ten v podvečer ztrácel 0,6 %. Výkonnosti evropských módních a nápojářských akciových titulů ale nepomáhalo ani pokračující politické napětí v Hongkongu a známky zpomalující čínské ekonomiky.

Pro americkou administrativu nesou chystaná cla na zboží z EU určitý punc unikátnosti. Na rozdíl od situace v obchodní válce s EU je Spojené státy mohou zavádět s explicitním povolením od WTO. Trump přitom tuto organizaci kritizuje kvůli byrokracii a pomalému projednávání případů a již dříve pohrozil, že Spojené státy z ní vystoupí, pokud se netransformuje.

EU by se ale clům spojeným se sporem s USA kvůli podpoře Airbusu mohla vyhnout tím, že nelegální dotace pro tuto leteckou společnost ukončí, nebo dosáhne dohody o urovnání sporu, jehož řešení zabralo WTO 15 let, podotkl také Blomberg.

Urovnání by volili oba hlavní představitelé obchodu za obě strany, tedy americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer a nynější evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmstromová. Jednání ale zatím ani nezačala. Malmstromová navíc na začátku listopadu úřad postoupí Irovi Philu Hoganovi, který má na americko-evropské obchodní vztahy méně smířlivý pohled.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz