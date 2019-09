Slavné výroky, které se vám na trzích mohou hodit

Známý investiční manažer Kenneth Fisher na Twitteru pravidelně zveřejňuje výroky slavných investorů, které mohou být inspirací, ponaučením či varováním i pro drobné investory. Přijměte malou "ochutnávku" (některé "ingredience" vám jistě budou důvěrně známé).

1. "Býčí trhy se rodí z pesimismu, rostou z pochybností, dospívají z optimismu a umírají na euforii." – John Templeton

Nesmrtelný popis vývoje tržního cyklu a sentimentu.

2. "Investiční rozhodnutí by se měla v první řadě týkat (výběru) trhů a tříd aktiv. Ty totiž dlouhodobě stojí za zhruba 90 % výkonu investic." – Gary Brinson

Důraz na alokaci a upozadění výběru konkrétních titulů. Jistě to neslyšíte poprvé.

3. "90 % toho, co je hodnoceno buď jako genialita investora, nebo naopak jeho nekompetentnost, souvisí s tím, jaký investiční styl či strategii preferuje." – Jeremy Grantham

Co je tím míněno? Když se globálně daří růstovým titulům, manažeři fondů zaměřených na růstové firmy jsou považováni za výjimečně prozíravé. A když se situace na trhu změní, za hvězdy jsou zase jiní.

4. "Trh dělá z krtčích hromádek velehory a z malých zádrhelů obří zklamání (hezky česky z komára velblouda – pozn. red.)." – Benjamin Graham

Není co dodat.

5. "Čtěte Bena Grahama a Phila Fishera, čtěte výroční zprávy firem, ale nedělejte si v nich poznámky plné řeckých písmenek." – Warren Buffett

V jednoduchosti je síla.

6. "Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem tkví v tom, zda je investor schopen dostatečně dlouho ustát tlak trhu a okolí, aby se nakonec jeho investice vyplatila. Ne mozek, ale žaludek rozhoduje o osudu akciového investora." – Peter Lynch

Apel na dlouhodobost v investování a na dodržování zvolené (dobře zdůvodněné) strategie či plánu.

7. "Když trhy ztrácejí, jsem šťastnější člověk. Recese, katastrofy a revoluce znamenají příležitosti." – Mark Mobius

Pionýr investování na rozvíjejících se trzích se řídí známým heslem "nakupovat, když v ulicích teče krev".

8. "Vím, že si myslíte, že rozumíte tomu, o čem se domníváte, že jsem řekl. Nejsem si ale jist, že chápete, že to, co jste slyšeli, není to, co jsem měl na mysli." – Alan Greenspan

Dlouholetý šéf Fedu byl ve své době pro mnoho investorů faktorem číslo jedna. Závislost na centrálních bankách je ale škodlivá (tak jako každá jiná).

9. "Kdokoli, kdo je medvědem ohledně budoucnosti USA, nakonec zbankrotuje." – John Pierpont Morgan

Dokud bude fungovat svobodné podnikání a alespoň relativně volný trh, medvěda vždy nakonec vystřídá (silnější) býk. A s tím budou spojeny nové příležitosti.

10. "Tentokrát je to jiné. Čtyři nejnebezpečnější slova ve světě investic." – John Templeton