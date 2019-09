Libra v naději na mírný brexit

Zatímco na trhu s ropou se dějí věci tak hlavní devizové trhy zůstávají v klidu s tím, že libra se zájmem pozoruje vývoj na britské politické scéně. Dnes se má totiž britský premiér Johnson vydat do Bruselu , přičemž o víkendu se britským tiskem šířily spekulace, že by mohlo dojít k posunu v jednáních o brexitu zejména v otázce hranice mezi Irskem a Severním Irskem. To se samozřejmě líbí britské libře.Vedle pohybů cen ropy a sledování výnosů dluhopisů se trhy budou připravovat na středeční zasedání Fedu, kde by mělo dojít k dalšímu snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. To bude hlavní moment pro eurodolar i středoevropské měny tohoto týdne.