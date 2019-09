Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020

Ministerstvo financí dnes předkládá vládě návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Celkové výdaje rozpočtu by měly dosáhnout výše 1618,1 mld. Kč, příjmy 1 578,1 mld. Kč a schodek 40 mld. Kč. Prioritou rozpočtu zůstává školství, růst životní úrovně a investic.

ukazatel 2019 schválený 2019 schválený

(bez EU a FM) 2020 návrh 2020 návrh

(bez EU a FM) příjmy státního rozpočtu 1 465,3 1 371,4 1 578,1 1 466,6 výdaje státního rozpočtu 1 505,3 1 411,4 1 618,1 1 506,6 saldo státního rozpočtu -40,0 -40,0 -40,0 -40,0

Pozn. bez EU a FM a účetní operace v rámci PRV

„Navržený rozpočet umožní vládě pokračovat ve splácení dluhů minulých vlád, a to zejména v oblasti důchodů, platů i v sociální oblasti. Prioritou jsou také investice do dopravní infrastruktury, školství, ale i vědy a výzkumu, které se nám v budoucnu vrátí. Klíčové je, že i přes mírné zpomalení ekonomiky nepočítáme v příštím roce se zvýšením schodku, a to i díky úsporám v provozní a personální oblasti,“ říká k návrhu ministryně financí Alena Schillerová.

Kapitálové výdaje z národních zdrojů dosáhnou historicky rekordní celkové výše 88,5 mld. Kč. Společně s penězi z evropských fondů půjde v příštím roce na investice celkem 146,7 mld. Kč. Výrazně se také posílí podpora výzkumu, vývoje a inovací. V rozpočtu na příští rok je pro tuto oblast vyčleněno celkem 47,6 mld. Kč, což je meziročně více o 5,5 mld. Kč.

Výdaje na důchody vzrostou o 36,9 mld. Kč na celkových 509,4 mld. Kč, a to především v důsledku zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020. Po tomto navýšení dosáhne průměrný starobní důchod 14 326 Kč. V návrhu rozpočtu na příští rok je obsaženo i navýšení rodičovského příspěvku z 220 tis. Kč na 300 tis. Kč pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020.

Jednou z priorit státního rozpočtu je i platová politika. V regionálním školství vzroste příští rok objem prostředků na platy učitelů o 10 %, pro rok 2021 počítáme s dalším nárůstem prostředků na platy učitelů o 9 %. Platy učitelů v regionálním školství se tak na konci volebního období v roce 2021 dostanou minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017, a to v souladu s cílem stanoveným v Programovém prohlášení vlády, kterým je zajištění průměrného platu učitele na úrovni minimálně 45 tisíc korun.

Posílena bude také oblast obrany. Výdaje Ministerstva obrany porostou o 8,8 mld. Kč na celkových 75,5 mld. Kč. Podíl výdajů na obranu na HDP bude postupně narůstat ze 1,3 % v roce 2020 až na 1,5 % v roce 2022.

V oblasti finančních vztahů k obecním a krajským samosprávám pak dochází k navýšení příspěvku na výkon státní správy o 5 %, a to nejen v roce 2020. S 5% valorizací tohoto příspěvku se počítá i v letech 2021 a 2022 v návrhu střednědobého výhledu.

Pro rok 2020 jsou navrženy následující priority:

starobního důchodu o 900 zvýšení průměrnéhoo 900 Kč od 1. ledna 2020 na 14 326 Kč

rodičovského příspěvku z 220 tis. zvýšeníz 220 tis. Kč na 300 tis. Kč pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020

pedagogických pracovníků v regionálním školství o 10 % v roce 2020 a o 9 % v roce 2021 s tím, že průměrný nárůst platů v regionálním školství o 10 % v roce 2020 a o 9 % v roce 2021 s tím, že průměrný plat učitele bude v roce 2021 minimálně na úrovni 45 000 Kč

nepedagogických pracovníků v regionálním školství o 7,2 % v roce 2020 a o 7,2 % v roce 2021 s tím, že průměrný nárůst platů v regionálním školství o 7,2 % v roce 2020 a o 7,2 % v roce 2021 s tím, že průměrný plat nepedagogického pracovníka bude v roce 2021 minimálně na úrovni 24 000 Kč

navýšení platů všech zaměstnanců veřejné správy v roce 2020 bude činit 1 500 v roce 2020 bude činit 1 500 Kč na zaměstnance a současně bude zrušena 1. stupnice platových tarifů;

kapitálových výdajů v roce 2020 na celkovou výši 146,7 mld. zvýšenív roce 2020 na celkovou výši 146,7 mld. Kč , tj. o 24,4 mld. Kč více než v roce 2019;

Ministerstva obrany o 8,8 mld. zvýšení výdajůo 8,8 mld. Kč na celkové výdaje 75,5 mld. Kč v roce 2020 s tím, že podíl výdajů této kapitoly na HDP bude v roce 2021 činit 1,4 %;

Státního fondu dopravní infrastruktury o 4,7 mld. zvýšení národního výdajového rámceo 4,7 mld. Kč na celkovou úroveň 70,2 mld. Kč (včetně prostředků z EU pak ve výši 83,2 mld. Kč );

valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5 %;

krácení počtu míst ve státní správě o 2 970 míst při celkové úspoře 1,6 mld. ve státní správě o 2 970 míst při celkové úspoře 1,6 mld. Kč

snížení provozních výdajů kapitol o 10 %.