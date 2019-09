Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal licenci na obchod s vojenským materiálem

Český výrobce civilních bezpilotních letounů Primoco UAV podnikl důležité kroky k lepšímu přístupu na světové trhy. Společnosti, jejíž akcie se od loňského října obchodují na novém trhu pražské burzy Start, se podařilo získat licenci od Ministerstva průmyslu a obchodu na obchod s vojenským materiálem.



Povolení, které drží její dceřiná firma Primoco UAV Defence, umožní skupině Primoco UAV rozvíjet prodej dronů jako bezpilotních vzdušných cílů (Unmanned Aerial Target) pro vojenský výcvik. Takzvané target drony jsou pro armády cenově přijatelnou možností, jak výrazně zkvalitnit trénink pilotů vojenského letectva nebo pozemních sil.



„Do nabídky brzy zařadíme target drony v podobě zjednodušené verze našeho letounu One 150. Pro účely vzdušného cíle není třeba, aby byly vybaveny citlivou monitorovací kamerou. Také nepočítáme s tím, že by cvičné drony disponovaly funkcí samostatného přistání“ popsal specifika nového produktu v nabídce Ladislav Semetkovský, spoluzakladatel a generální ředitel Primoco UAV.



Kromě zařazení target dronů předpokládá Primoco UAV během letošního podzimu také dokončení připrav nabídky vlastních dronů jako služby (drone as a service) klientům v Ruské federaci a Kazachstánu. Letecké práce pro tamní zákazníky chystá zahájit v roce 2020. Půjde výhradně o monitoring plynovodů a ropovodů.K dalšímu růstu Primoco UAV mají přispět také nové manažerské posily. Jednou z nich je Lukáš Trzaskalik, který od září zastává post viceprezidenta odpovědného za prodej. Trzaskalik v minulosti působil ve výrobci letadel Aero Vodochody, kde se zabýval především prodejem proudových letounů L-39NG a L-159 v Latinské Americe a Africe. „Primoco je firma, který tvrdě pracuje na tom, aby se stala jedním ze světových lídrů v oboru civilních bezpilotních letadel. Věřím, že budu pro firmu v tomto ohledu přínosem,“ řekl Trzaskalik.Na post manažera vztahů s investory přichází do Primoco UAV Leoš Rousek, který dosud působil jako hlavní ekonomický analytik Hospodářských novin. V minulosti pracoval také jako středoevropský dopisovatel amerického deníku The Wall Street Journal a korespondent tiskové agentury Dow Jones Newswires v Rusku. „Primoco UAV je firma, která v sobě spojuje špičkovou úroveň českého průmyslu s nejmodernějšími technologiemi. Navíc působí v unikátním odvětví a má obrovský potenciál prorazit v celosvětovém měřítku. K tomu jí může pomoci i kapitál získaný prodejem vlastních akcií na pražské burze ,“ uvedl Rousek.Primoco UAV zanedlouho oslaví první rok na burze. Primární nabídku akcií , takzvané IPO, firma uskutečnila 2. října 2018. „Věříme, že stávající akcionáři ocení naši práci a my dokážeme přilákat i nové zájemce o naše akcie . V letošním roce plánujeme podepsat nové smlouvy, díky nimž bychom se v blízké době měli přiblížit v objemu prodejů jedné miliardě korun . Dále připravujeme vydání investorské zprávy, obsahující hospodářské výsledky za první pololetí,“ doplnil ředitel Primoco UAV Ladislav Semetkovský.Primoco UAV založili v roce 2015 čeští podnikatelé Ladislav Semetkovský a Gabriel Fülöpp. Hned v prvním roce své existence získala společnost sídlící v pražském Radotíně uznání jako jedna ze 100 nejvýznamnějších českých firem. Její bezpilotní letoun One 100/150 získal cenu za inovaci a design. V říjnu 2018 vstoupilo Primoco UAV na pražskou burzu . A v roce 2019 vznikla dceřinná společnost Primoco UAV Defence, která získala licenci na obchod s vojenským materálem.Hlavním produktem Primoco UAV je civilní bezpilotní letoun Primoco UAV model One 150, který je schopný létat zcela samostatně dle naprogramovaných letových plánů. Ke klíčovým vlastnostem letounu patří zejména jeho velikost, díky které disponuje při užitečném nákladu 30 kg maximální vzletovou hmotností 150 kg, výdrží 10 hodin a doletem 1 500 km. Cestovní rychlost činí 100-180 km/h a stroj dokáže provádět plně automatický vzlet i přistání. Uplatnění tak nachází zejména v energetice, při ochraně hranic a pobřeží, monitoringu požárů nebo pátrání a záchranných operacích. Od letošního jara provozuje vlastní letiště pro testování svých strojů a výcvik pilotů v Písku – Krašovice.