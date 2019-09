Ropa po útocích vystřelila o 10 % výše (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Poslanecká sněmovna schválila novelu telekomunikačního zákona.

Evropské akcie zahájí nový týden poměrně strmým poklesem.

Počátek nového týdne příliš bohatý na nová makroekonomická data nebude. Bude zveřejněn pouze předstihový ukazatel výrobní aktivity z okolí New Yorku. Ani v jeho průběhu se mnoha čísel nedočkáme. Nejpodstatnější událostí tak bude zasedání americké centrální banky, která by měla ve středu opět snížit úrokové sazby.

Société Générale snížila doporučení pro francouzského výrobce a dodavatele přepravní techniky Haulotte Group na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh páteční seanci uzavřel v červené nule. Index S&P 500 si pohoršil o necelou jednu desetinu procenta. Stále se však nachází na dosah svého historického maxima, od kterého ho dělí pouhých 0,6 %. Nejvíce se dařilo komoditním společnostem, které těžily z uvolnění některých celních bariér mezi USA a Čínou, respektive jejich oddálení o několik týdnů. Obecně se dařilo spíše cyklickým sektorům, naopak ty defenzivní si odnesly ztráty. Nejhlubší zaznamenali prodejci základního spotřebního zboží a realitní firmy, jejichž akcie odevzdaly 0,8 %, respektive 1,3 %.

Akcie obchodované v asijsko-pacifickém regionu společný směr nenašly. Dařilo se například japonské, jihokorejské nebo tchajwanské burze, kde se zisky pohybují od 0,7 % do 1,1 %. Naproti tomu ztráty jsou patrné v Indonésii (-1,8 %), Hongkongu (-1,1 %) nebo Indii (-0,3 %). Obecně lze ale říci, že se apetit k riziku přes víkend snížil poté, co došlo k útokům na ropné rafinérie v Saudské Arábie. Z toho těží především ropné společnosti vzhledem ke skokovému nárůstu cen ropy o více jak 10 %. To na druhou stranu bude mít negativní dopad na firmy využívající ropu nebo její deriváty jako základní surovinu do výroby.

O2 Czech Republic

Poslanecká sněmovna v pátek schválila novelu telekomunikačního zákona. Změnou by mělo dojít ke snížení výše pokuty za předčasné ukončení smlouvy z 20 na pět procent zbývajícího závazku. Zároveň by se měla zkrátit lhůta pro převod čísla ke konkurenci z 10 na dva dny. Novela musí projít ještě senátem a být podepsána prezidentem.