Fed sníží úrokové sazby o dalších 25bb (Týdenní zpráva z finančního trhu)

ECB dodala měnový stimul minulý týden, tento je na řadě Fed. Trh počítá s tím, že američtí centrální bankéři přijdou se snížením úrokových sazeb o 25 bb. To by měla být v podstatě jistota. Klíčový bude komentář prezidenta FOMC J. Powella. Ohodnotí snížení sazeb opět jako preventivní krok uprostřed růstového cyklu? Nebo naznačí, že jsme již ve fázi cyklu snižujících se úrokových sazeb kvůli očekávanému zpomalování ekonomiky? Od toho se bude odvíjet tržní reakce. My nadále očekáváme recesi americké ekonomiky v průběhu roku 2020 a výraznější než trhem očekávané snižování úrokových sazeb. Výsledkem by tak měl být slabší dolar. Trhy se na úvod týdne budou muset vypořádat s útokem na saudskoarabské rafinerie. Hrozí zdražení ropy a sražení globálních růstových vyhlídek.

Zářijové indikátory očekávání v Evropě by se měly zlepšit

Evropský ekonomický kalendář je tento týden nezajímavý. Mírné zlepšení očekáváme u zářijové spotřebitelské důvěry, kterou stále podporuje příznivá situace na trhu práce. Rostoucí akciové trhy by měly stát za lepším hodnocením situace ze strany německých investorů a tedy zlepšením složky očekávání německého ZEW indexu. Zatímco německý průmysl se nachází již rok v recesi a sráží i výsledky eurozóny jako celku, američtí průmyslníci by za srpen měly vykázat solidní výsledky projevující se ve výsledku ve vyšším využití výrobních kapacit.

Polská data nemohou ignorovat recesi v německém průmyslu

Srpnová data polské průmyslové výroby budou významným předstihovým indikátorem pro odhad toho, jak by mohl dopadnout za stejný měsíc český průmysl. Červenec byl totiž v tuzemsku nečekaně dobrý, a to i kvůli letošnímu nastavení svátků a dovolených. O to více se obáváme srpnového výsledku.

Zaostřeno na dnešek

Americká ekonomika míří k recesi

Trh předpokládá další zhoršení nálady průmyslníků v okolí New Yorku. Výsledek je konzistentní s naším předpokladem postupného zpomalování americké ekonomiky. Ta by v průběhu příštího roku dokonce měla spadnout do recese.

Podpora eura v samotném závěru týdne opadla

Čtvrteční jednání ECB nakonec nepřineslo tak zásadní uvolnění měnové politiky, jak někteří hráči na trhu očekávali, což se ve výsledku promítlo do silnějšího eura. To mělo tendenci posilovat i v průběhu páteční evropské seance. Příchod amerických obchodníků na trh ale znamenal korekci zisků na společné evropské měně. Dolaru neublížila srpnová čísla amerických maloobchodních tržeb, spotřebitelská důvěra University of Michigan za září dokonce příjemně překvapila.

Dynamika cen českých průmyslových výrobců dále zpomaluje

Primární inflační tlaky ze sektoru průmyslových producentů pomalu slábnou. V souladu s tržním konsensem předpokládáme, že se tuzemské ceny průmyslových výrobců během srpna nezměnily, což by mělo znamenat další zpomalení meziročního růstu z červencových 2,1 % na 1,9 %.

Koruna zakončila týden bez velké změny

Koruna v pátek ignorovala posilující tendence na polském zlotém či maďarském forintu. Obě sousední měny profitovaly ze silnější pozice eura na globálním trhu. V neprospěch koruny hrál zveřejněný výsledek červencového běžného účtu platební bilance. Vykázaný schodek byl nejhlubší za poslední dva roky, a to hlavně kvůli odtékajícím dividendám. Podrobnější komentář k červencovému výsledku platební bilance nalezete zde: http://bit.ly/2lPWWer.