Stres v těhotenství vyvolává u dětí poruchu osobnosti. Projeví se pozdě

Stres matek v těhotenství se může projevit na psychice dětí až v dospělosti. Vyplývá to z vědecké studie publikované v British Journal of Psychiatry. Vliv na vývoj dítěte může mít podle ní dokonce i mírný, ale dlouhodobý stres.

Děti matek, které prožívají v těhotenství větší stres, mají podle vědců 10krát vyšší pravděpodobnost, že se u nich do třiceti let věku vyvine porucha osobnosti. Podle psychiatrů by měly mít budoucí maminky přístup k podpoře duševního zdraví.



Stres však není jediným faktorem, který může u plodu vyvolat poruchu osobnosti. Roli může hrát také výchova, finanční situace rodiny nebo trauma během dětství. Podle výsledků studie se může jednat o širokou škálu poruch osobnosti, jako je například přehnaná úzkostlivost, emocionální nestabilita nebo paranoidní a antisociální chování.



Poruchy osobnosti údajně postihují jednoho z dvaceti lidí. Tyto lidé pak mohou mít větší sklony i k dalším problémům duševního zdraví, jako je deprese, a větší sklony k problémům s drogami a alkoholem.