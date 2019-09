Třiadvacáté kolo Účtenkovky už zná své výherce

V neděli 15. září proběhlo už třiadvacáté slosování Účtenkovky, do kterého 346 tisíc aktivních soutěžících zaregistrovalo celkem 16 189 669 účtenek. Pomocí generátoru náhodných čísel bylo vylosováno 21 025 jedinečných BKP kódů. Slosování, na které dohlíželi dva zástupci Ministerstva financí, proběhlo opět bez problémů. Jednotliví výherci byli informováni SMS zprávou nebo e-mailem. Pokud mají hráčský účet, naleznou informaci o výhře také v záložce Výhry. Kompletní výherní listina třiadvacátého slosování je zveřejněna na webu Účtenkovky.

Výhry z třiadvacátého slosování do nominální výše 20 tis. korun včetně si mohou soutěžící osobně vyzvednout v sídle Sazky už zítra, tedy 16. září. Na účet budou výhry hromadně rozesílány 17. a 27. září a 10. října. Připomínáme, že pro výplatu výhry je nutné zřídit si hráčský účet, a to do 30 dnů od informování o výhře. U menších peněžitých výher do 20 000 Kč včetně si mohou soutěžící zvolit mezi bezhotovostním převodem a jejím osobním vyzvednutím. U peněžitých výher nad 20 tis. Kč může výplata proběhnout pouze bezhotovostním převodem na základě ověření věku a totožnosti. Nový model vozu značky Toyota Auris Touring Sports předají novému majiteli zástupci Ministerstva financí osobně.

Více informací na www.uctenkovka.cz

Výsledky slosování z 15.9.2019