Voliči rozhodli o novém složení jedenácti zastupitelstev - výsledky voleb

15. září 2019

V deseti obcích a v jedné pražské městské části vybrali v sobotu voliči nové zastupitele. Volilo se tam, kde klesl počet zastupitelů pod zákonem stanovený počet nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla. Volební účast dosáhla 56,79 %.

Výsledky voleb, výběr obce

Volby se konaly v obcích Bernardov, Kněžičky, Zlatá a Křivoklát ve Středočeském kraji, Nekvasovy a Ves Touškov v Plzeňském kraji, Skřípov a Hruška v Olomouckém kraji, Újezdeček v Ústeckém a Pravy v Pardubickém kraji. Na území hlavního města Prahy vybírali zastupitele v městské části Praha-Nedvězí. Ve všech obcích se volilo v rámci jednoho volebního okrsku.

„Nejvyšší zájem voličů zaznamenali v obci Kněžičky, kde k volbám přišlo přes 77 % voličů. Nejmenší zájem o volby naopak projevili voliči v obci Ves Touškov, kde o složení zastupitelstva rozhodlo něco málo přes 23 % voličů,“ říká Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Mandát v 11 nových zastupitelstvech získalo 51 mužů a 20 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 46,59 let. Nejstaršímu je 71 let, nejmladšímu 25 let. O celkových 71 mandátů se ucházelo 171 platných kandidátů, jejichž průměrný věk byl 47 let. Nejmladšímu kandidujícímu bylo 18 let, naopak nejstaršímu bylo v době konání voleb 73 let. O post zastupitele se ucházelo 68 žen, 39,8 % z celkového počtu kandidátů.

Poslední okrsek byl zpracován v neděli v 0.58 hodin.

V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise. Po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů. Další nové obecní volby byly vyhlášeny na 14. prosince 2019, voliči rozhodnou o složení 10 zastupitelstev.

