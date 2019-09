Antimonopolní úřad zrušil tendr na autobusovou dopravu, za 7,7 miliardy v Královéhradeckém kraji

Tendr na zajištění veřejné autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji v letech 2020 až 2030 zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Proti výsledkům tendru za 7,7 miliardy se odvolal jeden z účastníků. Kraj si podá proti rozhodnutí rozklad.

O zrušení tendru na zajištění autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji v příštích deseti letech informoval přímo krajský úřad. Podle něj se v soutěži kromě ceny za 1 km při objednaném rozsahu kilometrů hodnotila také cena za 1 km v případě zvýšeného objemu kilometrů.

Úřad podle kraje soutěž zrušil na základě námitky jednoho z účastníků, který poukázal na to, že v případě objednání menšího objemu kilometrů bude cena nevýhodná.

"Nevím, jakou logikou došla společnost podávající námitku i antimonopolní úřad k tomu, že hodláme objednávat objem nižší. Každopádně kraj podá proti tomuto rozhodnutí rozklad," komentoval rozhodnutí první náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS), který je za dopravu zodpovědný.

Podle kraje antimonopolní úřad neposoudil skutečnost, že kraj snížení objednaných výkonů nepředpokládá a že naopak počítá s nárůstem. Podle Červíčka by v případě, že by kraj nestanovil taková kritéria, jaká stanovil, hrozilo by, že pokud by objednal víc kilometrů, vzrostly by náklady tak, že by nemohl zajistit dopravní obslužnost.