Problémy s bezkontaktní platbou jsou tu. Mají ale jednoduché řešení

Pokud máte problém při bezkontaktní platbě kartou, nezoufejte. Stejná potíž pravděpodobně postihla tisíce dalších Čechů. Banky i provozovatelé terminálů ale mírní hysterii a upozorňují, že pokud terminál platbu zamítne, stačí jen vložit kartu a zadat PIN.

V sobotu vstoupilo v platnost unijní nařízení upravující směrnici PSD2, které mění pravidla pro ověřování platebních karet. Lidé mohou mít podle České národní banky problém při bezkontaktních platbách v kamenných obchodech. Na jiné podmínky narazí také při platbě přes internet.

Bezkontaktní platby v obchodě

Směrnice nově zastropuje počet bezkontaktních plateb, které lze provést bez zadání PIN kódu. Takových plateb bude možné po sobě provést šest, případně méně, pokud celkový součet přesáhne 150 eur, což je asi 3800 korun.

Pokud tedy budete zrovna platit za nákup, který je šestou bezkontaktní platbou za sebou, může se vám stát, že terminál platbu zamítne. A to i přesto, že bude nákup stát do 500 korun. Podle prodejců bude stačit, když pokladní znovu zadá platbu a zákazník vloží do terminálu kartu a vyťuká PIN.

Společnost Global Payments, která v Česku provozuje více než polovinu platebních terminálů, odmítá, že by terminál mohl transakci zablokovat. "S přechodem na požadavky PSD2 je nicméně možné, že některé bezkontaktní platby neproběhnou," uvedla společnost v prohlášení.