Na zdravotní péči půjde příští rok více peněz, podle odborářů je to ale málo

Premiér Andrej Babiš se v pátek dohodl s řediteli zdravotních pojišťoven na úhradách zdravotní péče na příští rok. Na tu má jít 346 miliard korun. Předseda vlády schválil navýšení o dalších šest miliard. Odboráři přitom požadovali třikrát tolik.

Podle odborářů je české zdravotnictví v krizi a řadě nemocnic prý hrozí kolaps. S tím ale nesouhlasí premiér, ministr zdravotnictví i koalice soukromých lékařů. Její zástupci dokonce poslali Andreji Babišovi otevřený dopis, ve kterém ho žádají, aby nepodlehl politickému tlaku odborů. Odmítají, že je zdravotnictví v České republice v krizi.

Debatu kolem zdravotnictví vyvolal návrh úhradové vyhlášky pro příští rok. Ten počítá s navýšením výdajů na péči o 26 miliard korun, což je nejvíce v historii. Odborům to ale nestačí a požadují ještě o 19 miliard víc. Vzít je chtějí z rezerv zdravotních pojišťoven.

Návrh dokument už ale podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Odborářům vyhověl alespoň částečně. Náklady na péči pro příští rok vzrostou o dalších šest miliard.

"Po dnešním jednání pojišťovny souhlasily, že to rozpuštění nebude dvě miliardy ale šest miliard, takže meziročně by to stouplo o 30 miliard," uvedl Babiš.