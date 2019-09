ECB bude opět nakupovat dluhopisy, chce tak pomoci inflaci a ekonomice

Evropská centrální banka na včerejším zasedání podle očekávání ohlásila spuštění nového kola kvantitativního uvolňování a snížila depozitní sazbu na historická minima. Snaží se tak bojovat s dlouhodobě nízkou inflací a horšící se kondicí evropské ekonomiky. Na zasedání centrální banky reagovaly finanční trhy, kdy euro nejdříve výrazně oslabilo a poté se vrátilo zpět nad cenovou úroveň 1.10.

Evropské centrální bance se na rozdíl od ČNB nepodařilo v lepších časech, kdy byla evropská ekonomika na vzestupu upravit svou měnovou politiku a zvýšit úrokové sazby. Důvodem byla především dlouhodobě utlumená inflace. Z toho důvodu po snížení úrokových sazeb na historická minima banka spustila program kvantitativního uvolňování, aby podpořila v růstu inflaci. Tisk peněz se však do inflace nijak neprojevil a z čistě prozaického důvodu není jisté, zda bude nové kolo QE něčím odlišné. Nákupy dluhopisů by měly být obnoveny v objemu 20 mld. eur měsíčně a budou pokračovat do té doby, pokud to bude nutné.

Vyšší úrokové sazby jsou tak kvůli novému kolu QE a stále se horšícímu výhledu pro růst evropské ekonomiky v nedohlednu. ECB dokonce snížila depozitní sazbu na -0,50%, banky tak musí za uložení peněz u ECB platit. ECB se tak snaží stimulovat banky k tomu, aby poskytovaly úvěry. Současně stále běží program levných úvěrů TLTRO III. Extrémně uvolněná měnová politika pokračuje a s ní se množí tlak na hlavní evropskou měnu.

Ta včerejší zasání banky ustála, ačkoliv se dostala ihned po zasedání pod silný prodejní tlak. Vyšší volatilita přetrvávala do konce včerejší seance, přičemž by dnes měl nastat pravý opak. Euru na páru s americkým dolarem pomáhá výhled pro další snížení úrokových sazeb ve Spojených státech, kde FED zasedá již příští týden.

Upozornění: Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.