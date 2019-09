Proč nemáme jednodenní dálniční známku? Ministr řekl, jak to s ní bude

Od roku 2021 budeme platit za české dálnice elektronicky. Ministerstvo dopravy chce zachovat možnost předplatit si mýto na rok, měsíc nebo deset dní. Proč nezavede i krátkodobější poplatky? Řidiči, kteří jezdí po D1 a spol. jen párkrát do roka, by to uvítali. A u elektronických známek by to neměl být problém.

“Občas se mě někdo zeptá, proč nezavedeme jednodenní dálniční známku. A zvlášť nyní, když budeme od roku 2021 všichni využívat elektronické dálniční známky,” připouští ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Možnost prý už probíral s kolegy ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

“Je dobré zmínit, že v okolních státech neexistuje jednodenní dálniční známka. S jejím zavedením bychom byli evropským unikátem. Ale co je nejdůležitější, řidičům by se jednodenní známka opravdu nevyplatila. Cena by musela činit minimálně 160 Kč, což je výrazný nepoměr oproti stávající desetidenní dálniční známce, která vychází na 310 korun. Za dva dny bychom tak zaplatili více, než za 10 dní,” vysvětluje ministr, proč jednodenní variantu poplatku zamítl.

Na svém facebookovém profilu také řidiče ujišťuje, že veškeré příjmy ze známek ministerstvo do poslední koruny investuje zpět do silniční infrastruktury. "Představují tak významný zdroj financování stavby dálnic,” podotýká Kremlík.

Během letoška má řidičům sloužit 24 kilometrů nových dálnic. ŘSD chce navíc ještě letos stihnout i dalších 10 kilometrů jihočeské D3 v úseku Ševětín - Borek, o několik měsíců dříve, než bylo v plánu.

“Jinak stále platí můj slib, že o případném zvýšení ceny známek nebudeme vůbec přemýšlet do doby, než dokončíme modernizaci D1,” ujišťuje ministr.