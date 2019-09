Hledají se města, která chtějí být chytrá a využít k tomu 5G sítě

13. 9. 2019

Kde všude se budou testovat 5G technologie? Odpoví soutěž, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Hlásit se do ní budou moct města a obce z celé České republiky.

5G sítě jsou klíčovým prvkem připravovaných vysokorychlostních sítí velmi vysoké kapacity, tj. základní pilíř gigabitové společnosti. Přínosem 5G sítí je cca desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti, podstatné snížení doby odezvy (řádově v jednotkách milisekund) či schopnost komunikovat s obrovským množstvím zařízení (až 1 milion na km2). Na 5G sítích je postaven koncept internetu věcí, Průmyslu 4.0, Smart Cities, autonomních vozidel, virtuální a rozšířené reality, 360o videí či holografických telefonátů a projekcí. Využívání standardu 5G bude provázet používání umělé inteligence, přenosových prostředků internetu věcí a analytické nástroje pro práci s velkými objemy big data. 5G sítě mají za cíl vyjít vstříc potřebám celých odvětví. Počty bezdrátově připojených zařízení zásadním způsobem narostou o čidla, snímače, regulační prvky, přístroje a stroje. Předpokládá se, že díky 5G sítím na jednoho uživatele připadnou stovky takových zařízení, přičemž pouze jedním z nich bude chytrý telefon.

5G sítě představuje celosvětový fenomén. Je založen na bezdrátových vysokorychlostních technologiích a na sjednocování, tzn. konvergenci, mobilních a pevných sítí.

5G sítě zajistí plošnou dostupnost datových služeb, vysokorychlostní komunikaci s pohybujícími se objekty a nabídnou také vysokorychlostní pevné připojení.

Aby se vše co nejlépe připravilo, resorty nyní zjišťují, jaké samosprávy mají zájem stát se co nejdříve chytrými městy. Patří mezi ně i ty vaše? A jste v dané municipalitě starostou nebo jiným čelním představitelem? Pak se registrujte na adrese: https://forms.gle/2p8zHhYe71KDTtWs6. Termín pro vyplnění formuláře, což je první předpoklad účasti v soutěži o testování 5G sítí, je 30. září 2019.Samotnou soutěž chtějí MPO a MMR vyhlásit na podzim. „Ve městech a obcích, které v soutěži uspějí, budou moct díky státu testovat 5G technologie a jejich aplikace. Právě ty jsou pro rozvoj samospráv zásadní, stejně jako inovace a moderní informační a komunikační technologie jako takové. Municipality díky tomu budou moct víc spolupracovat s firmami či univerzitami na nových systémech například v oblasti chytré dopravy, bezpečnosti, digitálních aplikací pro občany a dalších,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „To vše v souladu s Inovační strategií 2019 – 2030 v duchu toho, aby Česká republika skutečně byla zemí pro budoucnost, tedy Czech Republic: The Country For The Future. Tuto zaštiťující značku vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace nedávno schválila také jako hospodářskou značku, která se stane nedílnou součástí připravované Národní hospodářské strategie.“. Díky 5G sítím budou moct zlepšit kvalitu služeb, které poskytují občanům a dosáhnout tak toho, aby se lidem co nejlépe žilo. Regiony se budou lépe rozvíjet a tuzemské samosprávy se stanou lepším místem pro život. Aby se vše podařilo uskutečnit, je nutná spolupráce měst a obcí, odborné veřejnosti, akademické i podnikatelské sféry. Jedině tak se koncept chytrých měst, tedy Smart Cities, postavený mimo jiné na udržitelném rozvoji a opírající se o moderní informační a komunikační technologie, v budoucnosti rozšíří.„Soutěž cílí zejména na naše regiony, proto jsme se ji na Ministerstvu pro místní rozvoj rozhodli podpořit. Věřím, že soutěž ukáže, jak mohou nové technologie přispět k rozvoji měst a obcí a ke zvyšování kvality života obyvatel, ať už jde o dojíždění za prací či do škol, trávení volného času, kvalitu místního prostředí nebo dostupnost veřejných služeb. Naším cílem je podporovat konkurenceschopnost regionů s využitím SMART přístupů a zároveň zamezit prohlubování takzvaných regionálních rozdílů. Města, obce a kraje budou mít nezastupitelnou roli v připravované Národní hospodářské strategii tak, jak ji mají v nové Strategii regionálního rozvoje,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.