Yardeni: Akcie potáhne nahoru FONIR

Známý investor a ekonom Ed Yardeni píše na svém blogu o diskusi s klienty jeho společnosti, která prý ukazuje, že „většina z nich věří v další růst americké ekonomiky“. Velký strach v nich nebudí ani inverze výnosové křivky. Ovšem určité obavy mají z možnosti, že sazby se v USA přehoupnou do záporných čísel. Yardeni to komentuje s tím, že výnosy amerických vládních obligací jsou ve srovnání s dluhopisovými trhy v Evropě a Japonsku stále výjimkou. Tam totiž klesly na mimořádně nízké úrovně, k čemuž přispívá politika ECB a Bank of Japan. Investor pak komentuje i vývoj a výhled na akciových trzích.



Podle Yardeniho se posouvá optimistický názor investorů na další vývoj na americkém akciovém trhu. Ze stavu, který se dá nazvat TINA (there is no alternative – není žádná jiná alternativa), přes FOMO (fear of missing out – strach, že mi uniknou zisky) se přesouváme k FONIR (fear of negative interest rates – strachu z negativních sazeb). Právě tento strach je podle Yardeniho pro akcie pozitivní a dokáže eliminovat obavy z inverze výnosové křivky a recese.



Podle ekonoma někteří z jeho klientů poukazovali na to, že dividendové výnosy indexu S&P 500 se nachází nad výnosy vládních obligací, a proto zůstávají plně zainvestováni do akcií . Yardeni dodává, že sektory, ve kterých je hodně dividendových akcií , si vedou lépe než ty s menší dividendovou výplatou. FONIR by pak měl tomuto stavu i dále nahrávat i přesto, že sektory a akcie s vysokým dividendovým výnosem se již nyní obchodují s vysokými valuacemi.„Během července se výnosy amerických obligací dostaly v průměru na 2,05 %, zatímco inflace se pohybovala na 1,8 %. Takže reálné výnosy obligací dosáhly 0,25 %, tedy téměř nuly. Během srpna dokonce výnosy dluhopisů klesly pod míru inflace , takže reálné výnosy se dostaly do záporu. Reálný ziskový výnos indexu S&P 500 počítaný na základě doposud vykázaných zisků se drží pevně v pozitivních číslech. Ve druhém čtvrtletí to byly 3,02 %. Pokud použijeme zisky očekávané, dosahuje reálný ziskový výnos dokonce 4,03 %,“ poukazuje Yardeni.Zdroj: Blog Eda Yardeniho