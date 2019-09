Proč investování nikdy nebude úplně jednoduché

Investiční svět se v uplynulých letech otevřel prakticky všem. To ale neznamená, že všichni, kdo do něj vstoupí, se stanou vítězi. Potenciální zisk je vždy spojený s rizikem. Omezit je mohou mohou léta strávená na trhu, pocit bezpečí pramenící z nabytých zkušeností ale může být i nebezpečný.

Britský novinář a podnikatel Matt Ridley v knize The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature píše, že existence je neustálým soubojem.

"Každý úspěch v sobě má zárodek budoucího neúspěchu. Čím rychleji lidé běží, tím rychleji se pohybuje svět kolem nich a tím méně pokroku dělají. Život je jako šachový turnaj, ve kterém vítěz jednoho kola začíná v dalším kole s handicapem v podobě chybějícího pěšce," uvádí.

Ve světě financí je podle Ridleyho projevem této zákonitosti to, že jakmile investor objeví nějakou příležitost, je jen otázkou času, kdy si jí všimnou i ostatní, a on tak přijde o konkurenční výhodu. Příkladem toho mohou být burzovně obchodované fondy, které byly ještě před dvaceti lety vyloženě okrajovou záležitostí.

Zatím nikdo nedokáže s jistotou říci, jak rostoucí popularita burzovně obchodovaných fondů ovlivňuje akciový trh. Představují ETF zvýšené riziko pro drobné investory? A pokud ano, jaké? Právě to, že na tyto a podobné otázky neznáme odpověď, je důvod, proč investování nikdy nebude jednoduché. "Je to soustava rovnic s mnoha neznámými, jež se navíc stále mění," uzavírá Nick Maggiulli ze společnosti Ritholtz Wealth Management.