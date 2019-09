Ropa sa môže ocitnúť pod tlakom

Krajiny OPEC sa na štvrtkovom zasadaní dohodli, že budú systematicky dodržiavať dohodu o znížení produkcie do konca roka 2019, no diskusie o ďalšom plánovanom znížení boli chabé. OPEC by síce mohol pristúpiť k ďalšiemu zníženiu produkcie čierneho zlata o 400 000 barelov ropy denne, no treba mať na pamäti, že prípadné obnovenie rokovaní medzi USA a Iránom by mohlo viesť k uvoľneniu sankcií zo strany USA na Irán, čo by prinieslo ďalšiu záplavu ropy na trh, keďže zásoby Iránu sú takmer na historicky najvyšších úrovniach. Irán by teda mohol uvoľniť 700 000 barelov ropy na trh denne. OPEC taktiež znížil už druhý mesiac po sebe prognózu dopytu po rope pre rok 2019.

Cena ropy Brent (OIL) sa po náznaku zo strany OPEC ohľadom zníženia produkcie, ako aj pozitívnou náladou na trhu kvôli možnej čiastkovej dohode medzi USA a Čínou odrazila od úrovne 59 USD/bbl smerom nahor, avšak vyhliadky ostávajú aj naďalej negatívne, keďže prípadné obnovenie rokovaní medzi USA a Iránom by prinieslo ďalšiu záplavu ropy na trhu, čo by viedlo k poklesu ceny čierneho zlata. V prípade, ak sa cena odrazí smerom nadol od úrovne 60,50 USD/bbl, otvorí sa priestor pre dodatočný pokles. Zdroj: xStation5