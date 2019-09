Euro po ECB překvapivě vrací úder

Jak se dalo očekávat tak včerejší zasedání ECB přineslo zvýšenou volatilitu eurodolaru. Eurodolar nejprve na představený balík opatření ECB (viz úvod) prudce propadl, aby následně po skončení tiskové konference posílil a uzavřel nakonec seanci výše než ji otevíral. K tomuto pohybu je třeba dodat, že jej neměla zřejmě na svědomí jen ECB, neboť ve stejnou dobu se na trh dostaly zprávy, že americký prezident Trump chce s Čínou údajně uzavřít provizorní obchodní dohodu.Nicméně pokud jde o ECB a eurodolar, tak euro může být dočasně motivováno k silnějším hodnotám radami ECB, která povzbuzuje vlády k tomu, aby uvolnily fiskální šrouby (což je teoreticky pro měnu dočasně pozitivní). Otázkou však zdali na to budou mít v Bruselu mandát a hlavně v Berlíně chuť. Vypadá to totiž, že v Německu bude muset být nejprve opravdu hůře na to, aby se zde otevřela fiskální stavidla. A proto na zisky eura pohlížíme prozatím se skepsí.