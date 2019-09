Rozbřesk: ECB spouští neomezené QE, výnosy italského dluhu na historických minimech

Evropská centrální banka se nakonec ve světle německé recese a nejistoty spojené s brexitem a obchodními válkami rozhodla přijmout relativně ambiciózní stimulační balík. Zásadní je, že v něm přes kritické hlasy z Německa, Francie, Nizozemí nebo Rakouska nechybí nová vlna kvantitativního uvolňování (QE 2). To má sice relativně malý objem (20 miliard euro měsíčně), na druhou stranu bylo vyhlášeno od 1. listopadu defacto na dobu neurčitou.

Podle nové komunikace má QE končit až těsně před prvním zvýšením sazeb, které ECB neplánuje dříve než uvidí inflaci solidně (trvale) mířit k cíli. Změna komunikace (nestačí konvergence, ale stabilní pobyt inflace pod 2%) tak ukazuje na relativně dlouhé QE. Navíc na tiskové konferenci Mario Draghi zdůraznil, že přes různé názory na QE nakonec bylo dosaženo konsensu tak, že ani nebylo zapotřebí hlasovat. Takto představené QE bylo pro trhy pozitivním překvapením a tlačilo dál dolů výnosy ve slabších částech eurozóny - italský desetiletý výnos během dne spadl dolů až o 20 bps na 0,80% (i když pak skončil obchodování výše) .



Ostatní oznámená opatření pak vesměs naplňují očekávání trhů. Jedná se v prvé řadě o pokles depozitní sazby o 10 bps na -0,50%, atraktivnější TLTRO operace (nižší cena delší maturita) a opatření omezující ztráty bank z důvodu negativního úročení přebytečné likvidity.

Mario Draghi na tiskové konferenci podpořil sázky na delší oobdobí měnové expanze také novou pesimističtější prognózou. Z hlediska růstu se ECB přiblížila našemu výhledu a pro rok 2019 očekává stejně jako my 1,1% ní růst a pro rok 2020 1,2% (my 1,1%). Navíc na celém horizontu byl snížen inflační výhled. ECB tak do konce roku 2021 v základním scénáři, o kterém Mario Draghi mluví ještě jako o optimistickém (bez tvrdého brexitu a obchodních válek), nepředpokládá návrat inflace do blízkosti cíle. Jinými slovy, QE v takovém scénáři klidně může trvat do konce roku 2021 a ještě déle…



Euro z počátku reagovalo na stimulační balík ztrátami pod 1,10 EUR/USD, ty však později více než smazalo. Dlouho na sebe totiž nenechaly čekat tweety Donalda Trumpa. Jeho tlak na americký Fed, který zasedá příští týden, se v posledních dnech stupňuje, a to může udržovat na eurodolaru vysokou volatilitu.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna na stimulační balík ECB zareagovala lehce pozitivně a posunula se do blízkosti 25,80 EURCZK. Zisky jsou ovšem kosmetické a forint bude dřív nebo později pravděpodobně ukazovat koruně cestu zpátky ke slabším hodnotám. Dnes zveřejněné výsledky platební bilance pravděpodobně ukáží, že v průběhu července dál odtékal z Česka krátkodobý zahraniční kapitál.



Zahraniční forex

Jak se dalo očekávat tak včerejší zasedání ECB přineslo zvýšenou volatilitu eurodolaru. Eurodolar nejprve na představený balík opatření ECB (viz úvod) prudce propadl, aby následně po skončení tiskové konference posílil a uzavřel nakonec seanci výše než ji otevíral. K tomuto pohybu je třeba dodat, že jej neměla zřejmě na svědomí jen ECB, neboť ve stejnou dobu se na trh dostaly zprávy, že americký prezident Trump chce s Čínou údajně uzavřít provizorní obchodní dohodu.

Nicméně pokud jde o ECB a eurodolar, tak euro může být dočasně motivováno k silnějším hodnotám radami ECB, která povzbuzuje vlády k tomu, aby uvolnily fiskální šrouby (což je teoreticky pro měnu dočasně pozitivní). Otázkou však zdali na to budou mít v Bruselu mandát a hlavně v Berlíně chuť. Vypadá to totiž, že v Německu bude muset být nejprve opravdu hůře na to, aby se zde otevřela fiskální stavidla. A proto na zisky eura pohlížíme prozatím se skepsí.



Ropa

Ropa Brent ztrácí ke konci týdne půdu pod nohama a její cena klesá do blízkosti 60 USD/barel. Včerejší závěry monitorovací komise kartelu OPEC, která dohlíží na dodržování těžebních škrtů, přitom rozhodně nezavdaly důvod ke zklamání. Naopak, Irák a Nigérie se po nátlaku ze strany ostatních zemí zavázaly, že v nejbližší době začnou plnit těžební limity, což by přinést dodatečné snížení produkce kartelu o více než 200 tis. barelů denně.

Pokud ponecháme stranou důvěryhodnost závazku ze strany Iráku a Nigérie, ropný trh sráží dolů zejména pohled na poptávkovou stranu. Nakonec, včerejší analýza pařížské IEA (podobně jako v případě EIA nebo OPEC) varuje před znatelným převisem ropy na trzích v roce 2020 právě v důsledku slabého růstu globální spotřeby. Jinými slovy, s koncem tohoto roku ještě zesílí tlak na Saúdskou Arábii a Rusko, aby škrtaly produkci o poznání agresivněji a zabránily tak hrozícímu propadu cen.