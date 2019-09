ECB dala trhům co čekaly, co na to ekonomika?

Akciové trhy v zámoří i Evropě včera posilovaly v reakci na rozhodnutí ECB o stimulu ekonomiky a pokračujícím pozitivním sentimentu ohledně vyjednávání v obchodní válce (Čína začne opět nakupovat americkou sóju).

Reakce na rozhodnutí ECB nebyla tak výrazná, jak možná někdo očekával, banka svými opatřeními víceméně naplnila očekávání trhu, která byla v ocenění akcií již víceméně zahrnuta, ale výrazně pozitivně nepřekvapila a vyvstaly některé nové otázky (neaktualizované limity objemu nákupů dluhopisů na emitenta). ECB snížila depozitní sazbu o – 10 b.b. na -0,5, od listopadu obnoví QE v objemu 20 mld. EUR, zavede rozklasifikování objemu deposit pro komerční banky a prodlouží TLTRO maturity o rok.

Po oznámení těchto kroků akciové trhy v Evropě skokově posílily, ale počáteční nadšení záhy mírně opadlo a došlo k malé korekci. Sentiment trhu vůči opatřením reflektovalo i euro, které naopak prudce oslabilo (dle očekávání), ovšem poté rychle ztráty vymazalo a dnes posiluje. To ukazuje na to, že trhy počítaly přeci jen s odvážnějšími kroky. Dá se to přirovnat k náplasti na ránu, která však negarantuje bezproblémové zhojení a absenci dalších problémů.

Akcie Krogeru včera v souvislosti se zveřejněnými výsledky prožily volatilní obchodování (od -5% do +4%), když nejdříve rostly po oznámení lepšího zisku, než se čekalo, ovšem firma vyjádřila obavy o dosažení vytyčeného cíle ziskovosti z probíhajícího restrukturalizačního plánu. Odhad pro letošní rok firma ponechala s tím, že další kvartál očekává meziroční stagnaci zisku, tržby mírně porostou.

Alphabet (Google) zaplatí ve Francii pokutu 1 mld. USD za daňové úniky (3% loňského zisku). Případ se řešil 4 roky.

V Kalifornii byl schválen zákon, který nařizuje Uberu a Lyftu vést své řidiče jako zaměstnance a nikoliv živnostníky, jako tomu bylo doposud. Díky tomu budou mít nárok na zaměstnanecká práva jako minimálním mzda či pojištění.Pro firmy to povede k vyšším nákladům a pravděpodobně to bude mít velký dopad na celý byznys model,založený právě na nezávislých řidičích. Akcie Uberu ztratily od srpna 25%

Jan Šafránek, analytik České spořitelny