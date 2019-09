Po včerejší ECB je na tahu Fed. Dolarové sazby půjdou dolů příští týden. (Ranní zpráva z finančního trhu)

Jak ukazuje tržní reakce, ECB trhy sice nezklamala dodáním balíčku nástrojů, které mají uvolnit měnovou politiku a pomoci inflaci do cíle. Oslabení eura ale bylo pouze dočasné, již příští týden totiž měnové podmínky uvolní i Fed. A argumentem mu budou i dnešní čísla srpnových prodejů v maloobchodě. Americké maloobchodní tržby, které byly na jaře i v prvních letních měsících nečekaně silné, již za srpen odhalí svou zranitelnost. Z domova se obáváme nejhoršího výsledku běžného účtu platební bilance za poslední rok. To jenom podtrhne zranitelnost koruny.

Americké maloobchodní tržby mají to nejlepší za sebou

Výkonnost americké ekonomiky měřená dynamikou HDP během první poloviny letošního roku zatím příjemně překvapovala. A to navzdory tomu, že exporty slábly, spadly zásoby a slábly podnikové investice. Vše více než vykompenzovala silná spotřebitelská poptávka odrážející se v robustních maloobchodních tržbách. Obáváme se ale, že tomuto obrázku začíná zvonit hrana. Ještě červencové maloobchodní tržby si držely zdravý růst 0,4 % m/m, za srpen již ale čekáme tempo poloviční a po očištění o prodeje aut pouze 0,1 % m/m. Klíčový pro další vývoj spotřeby a celé americké ekonomiky tak bude spotřebitelská důvěra. Předběžnou zářijovou hodnotu zveřejní dnes odpoledne Michiganská universita.

ECB doručila balíček, euro ale nakonec posílilo

ECB na svém včerejším zasedání doručila balíček kroků, které mají uvolněnější měnovou politikou přispět k dosažení inflačního cíle. Představené kroky sice zaostaly za naším agresivnějším očekáváním (jak komentujeme zde http://bit.ly/2kJ35J5), což se nakonec na tržním výsledku ukázalo. Po zveřejnění výsledku jednání a během tiskové konference se dočasně zvýšila kurzová volatilita, nakonec euro zamířilo výše. Co tedy nakonec ECB přinesla? Byla snížena depozitní sazba (o 10bb na -0,50 %), zároveň byl zaveden tzv. tiering, aby se zmírnil dopad negativních sazeb na bankovní sektor. Od listopadu pak ECB opět spouští program nákupu aktiv ve výši 20 mld. EUR. ECB se zároveň zavázala provádět ho do té doby, než bude situace taková, že umožní úrokové sazby zvyšovat. Pochybujeme, že by toto samo o sobě stačilo k dosažení inflačního cíle.

Běžný účet s nejhlubším deficitem za poslední rok

Červencový výsledek bilance zahraničního obchodu mírně pozitivně překvapil. Nic to ale nemění na našem očekávání, že běžný účet platební bilance jako celek v prvním prázdninovém měsíci spadl do nejhlubšího deficitu za poslední téměř rok. Pro korunu to zrovna není příznivý zpráva, obvykle ale na tuto statistiku příliš nereaguje.

ECB na regionálních měnách pouze dočasně zvýšila volatilitu

Balíček opatření, kterým ECB včera uvolnila měnovou politiku, se v první reakci projevil v pozitivním vývoji na středoevropských měnách. S tím, jak nakonec na globálním trhu převládlo mírné zklamání, lokální měny zisky rychle zkorigovaly. Ve výsledku se tak včerejší zavírací kurzy od těch ranních otevíracích příliš nelišily.