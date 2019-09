MMF: Evropské ekonomice by výrazně pomohla finanční integrace

Evropské finance jsou stále hluboce segmentované, střadatelé a investoři se povětšinou spoléhají na domácí bankovní systémy. Na základě nové analýzy to tvrdí Mezinárodní měnový fond s tím, že integrované finanční systémy sice poskytují řadu výhod, ale v Evropě jsou „velmi vzdáleným cílem“.



Fond v následujícím grafu ukazuje přeshraniční vývoj investic do akcií, dluhopisů a vývoj přeshraničních bankovních úvěrů. Pouze u akcií došlo v posledních zhruba deseti letech k růstu, ve zbylých oblastech nastal opačný vývoj:





MMF tvrdí, že pokud by v EU došlo ke snížení bariér přeshraničního toku kapitálu, mělo by to významné makroekonomické přínosy. Například v Řecku si dnes firmy v průměru půjčují za sazby o 2,5 procentního bodu vyšší než porovnatelné firmy ve Francii. Italské společnosti platí o 0,8 procentního bodu více než belgické. Málo propojené kapitálové trhy podle MMF zhoršují i přístup k financím u firem s nízkými investicemi do strojů a zařízení. Tedy takových, které nedisponují potřebným kolaterálem pro úvěry . Přitom může jít o moderní technologické startupy s významným potenciálem, které ale získávají financování jen na vyspělých trzích, kde operují například fondy rizikového kapitálu.Malá finanční integrace se projevuje i na vyšší citlivosti spotřeby na lokální šoky. To je zřejmé z porovnání toho, jak senzitivní je spotřeba v jednotlivých zemích EU ve srovnání s jednotlivými státy USA. Průzkum, který MMF provedl mezi institucionálními investory a regulátory, pak ukazuje, že největšími překážkami hlubší integrace jsou nedostatečné informace týkající se obchodovaných i neobchodovaných společností, některé zákony insolvenčního řízení, regulace kapitálových trhů a někde i slabší kvalita auditů či vysoké zdanění.„Pokud by například Itálie zlepšila insolvenční řízení na nejvyšší standard, mohlo by to snížit náklady dluhu italských firem až o 0,25 procentního bodu. V případě Estonska a Řecka by to dokonce bylo o 0,5 procentního bodu,“ píše MMF. Fond tak „apeluje na evropské politiky“, aby provedli kroky potřebné k vyšší integraci. Tedy aby například zvýšili transparentnost trhů i jejich standardizaci a centralizaci. Regulace by pak měla být koordinována i s neevropskými zeměmi.Zdroj MMF