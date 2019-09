ECB naplnila očekávání, depozitní sazbu snížila o 10 bps a obnovila program nákupu aktiv

Dle našeho názoru ECB naplnila očekávání. Depozitní sazbu snížila o 10 bps, což se předpokládalo. Bankovní rada jednomyslně odhlasovala změnu „forward guidance“. Frankfurtská instituce nově bude držet sazby nízké, dokud se inflace nepřiblíží 2 % cíli. To prakticky znamená mnohem delší dobu než do půlky roku 2020, kterou stanovoval předchozí výhled. Ceny by podle aktualizovaného odhadu ECB v roce 2021 měly expandovat pouze tempem 1,5 %.



ECB znovu obnovila program nákupu aktiv. Objem nákupu dluhopisů ve výši 20 mld. EUR se nachází na spodní hranici našich odhadů. Nicméně pozitivně hodnotíme fakt, že nedošlo k časovému omezení nákupů. Kvantitativní uvolňování poběží tak dlouho, dokud bude potřeba. K rozhodnutí přistoupit k nákupům aktiv vedla centrální banku i snaha lépe ukotvit inflační očekávání.



Bankovní rada se rovněž jednomyslně shodla, že by země se zdravými veřejnými financemi měly zvážit fiskální stimuly, aby pomohly nastartovat poptávku. Centrální bankéři přijdou s opatřeními, jak dopad dalšího uvolňování měnové politiky na evropské finanční domy neutralizovat. Pravděpodobně půjde o model úročit část bankovních rezerv sazbou pro hlavní refinanční operace (MRO), jejíž výše aktuálně dosahuje 0 %.



Tomáš Pfeiler, portfolio manažer, CYRRUS