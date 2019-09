Let Smartwings s jedním motorem byl chyba posádky, tvrdí úřad

Při srpnovém letu boeingu 737 společnosti Smartwings z řeckého Samosu do Prahy, kdy vypověděl službu jeden z motorů, posádka pochybila, když pokračovala až do Prahy. Naznačil to ředitel Úřadu pro civilní letectví David Jágr. Ke stejnému závěru mělo dospět i šetření samotné společnosti.

Letem Smartwings z 22. srpna se ve čtvrtek zabýval parlamentní podvýbor pro dopravu. "Dodnes nikdo nechápe rozhodnutí kapitána. Nějak se rozhodl, my nevíme, co ho k tomu vedlo," citoval web iDNES.cz ředitele Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Davida Jágra.

Podle iDNESu hodnotí ÚCL incident jako pochybení posádky. Ke stejnému závěru měla v interním šetření dojít také společnost Smartwings. Ředitel ÚCL Jágr řekl, že společnost při vyšetřování plně spolupracuje a viníky budou zřejmě čekat velmi přísné tresty.

Smartwings minulý týden předaly ÚCL příslušnou dokumentaci. Společnost při tom uvedla, že "interní šetření potvrdilo, že se nejednalo o systémovou chybu".