Denné zhrnutie: US500 sa približuje k historicky najvyšším úrovniam

Dnes sme sa dožili dlho očakávaného zasadania ECB, ktoré prinieslo zníženie úrokových sadzieb z -0,4% na -0,5% a zavedenie programu QE vo výške 20 mld. eur. Celkovo sa dá považovať zasadanie ECB za holubičie. ECB taktiež znížila odhad rastu inflácie a HDP do roku 2021. Akciové trhy a drahé kovy na toto zasadanie reagovali pozitívne, pričom menový pár EURUSD začal oslabovať.

Neskôr však drahé kovy začali oslabovať a menový pár EURUSD rástol na základe správ ktoré hovorili o tom, že trumpov vyjednávací tím chce podpísať s čínskou stranou čiastkovú obchodnú dohodu, v ktorej by sa Čína zaviazala k nákupom poľnohospodárskych plodín z USA a zaviazala by sa k neporušovaniu podmienok amerického duševného vlastníctva. Na druhej strane by USA zrušili, resp. oddialili časť ciel, ktoré majú vstúpiť do platnosti na dovoz tovarov z Číny. Pre trhy to bola hneď pozitívna správa, avšak eufória z tejto správy sa pomerne rýchlo vytratila, keďže portál CNBC vydal správu o tom, že biely dom sa zatiaľ neplánuje s Čínou dohodnúť.

Americký akciový index US500 sa približuje k historicky najvyšším úrovniam. V prípade, ak index dokáže uzavrieť dnešný obchodný deň nad kľúčovou hranicou 3000 bodov, otvorí sa priestor pre rast k historicky najvyšším úrovniam.