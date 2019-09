Akcia týždňa: Apple

Sumár:

Spoločnosť Apple (AAPL.US) v utorok zverejnila svoje nové produkty

Nové telefóny iPhone prichádzajú s nižšou cenou

Nedostatočná kompatibilita s 5G sa dá považovať za prekážku

Služba Apple TV + môže byť vážnym konkurentom pre spoločnosti Netflix a Disney

Prezentácia produktu bola dobre prijatá, čo spôsobilo, že cena akcií prekonala úroveň rezistencie



Spoločnosť Apple (AAPL.US), jedna z najväčších a najznámejších spoločností na svete, predstavila začiatkom tohto týždňa nové produkty a služby. Každoročné podujatie pozorne sledujú investori, kritici aj zákazníci a spoločnosť ich tentoraz nesklamala. V tejto krátkej analýze sa pozrieme na to, čo spoločnosť Apple oznámila tento týždeň, ako aj na reakciu trhu s akciami spoločnosti.

Príjmy spoločnosti Apple ukazujú silný sezónny charakter, pričom štvrtý štvrťrok roka je zvyčajne najlepší. Čisté marže majú v druhom štvrťroku tendenciu klesať smerom dolu, takže v zostávajúcej časti roka by mohlo dôjsť k zvýšeniu čistého príjmu. Zdroj: Bloomberg, XTB Research



Nižšie ceny pre nové telefóny iPhone

Spoločnosť Apple predstavila počas udalosti, ktorá sa konala v utorok v Cupertino v Kalifornii, tri modely telefónov iPhone 11. Základná verzia - iPhone 11 - sa dodáva s mikročipmi novej generácie a dvoma fotoaparátmi vzadu. Vylepšená verzia - iPhone Pro - bude obsahovať 3 zadné kamery, predĺženú výdrž batérie a bude môcť snímať videá so všetkými 4 kamerami naraz (3 zadné kamery a 1 predná kamera). Najvyššia verzia - iPhone 11 Max - bude mať rovnaké funkcie ako verzia Pro, ale príde s väčšou obrazovkou. Zdá sa, že spoločnosť sa ponaučila ohľadom cien, pretože základná verzia sa ponúkne za 699 dolárov, oproti minuloročnej cene nového modelu na úrovni 749 dolárov. Spoločnosť sa rozhodla urobiť cenovo dostupnejšie aj staršie modely. Spoločnosť oznámila aj inováciu na iPad , čo bolo celkom prekvapujúce.

Telefóny iPhone zostávajú kľúčovými produktmi spoločnosti Apple, pokiaľ ide o vytváranie výnosov. Služby však môžu v nasledujúcich štvrťrokoch získať pozornosť, ak spoločnosť výraznejšie zníži ceny, ako konkurenčné streamovacie služby. Zdroj: Bloomberg, XTB Research



Apple konkuruje spoločnostiam ako Netflix a Disney

Okrem nových smartfónov spoločnosť Apple predstavila aj dve nové služby. Apple Arcade a Apple TV + boli ohlásené začiatkom tohto roka, ale až do utorka neboli známe podrobnosti. Apple Arcade je predplatená služba, ktorá bude stáť 4,99 dolárov mesačne a bude obsahovať videohry pre rôzne platformy vyvinuté spoločnosťou Apple. Služba Apple TV + však môže byť označená za skutočný vrchol. Ide o služby streamovania videa podobné tým, ktoré vlastní Netflix alebo Disney. Aj keď to bolo oznámené už v marci, ceny neboli známe až do utorka. Tim Cook, CEO spoločnosti Apple odhalil, že predplatné bude stáť iba 4,99 dolárov mesačne. Aby sme to uviedli do kontextu, pripomeňme si, že štandardné predplatné Netflixu stojí 13 dolárov mesačne, zatiaľ čo jedno z Disney 6,99 dolárov mesačne. Služba Apple TV + bude spustená v novembri vo viac ako 100 krajinách, zatiaľ čo Apple Arcade bude spustená v polovici septembra.

Potenciálna strata podielu na trhu v Číne by mohla mať pre spoločnosť Apple vážne následky, pretože táto krajina predstavuje približne 17 - 18% celkových príjmov. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Záver

Vyzerá to, že spoločnosť Apple pochopila, že stratégia zavádzania nových produktov s vysokou cenou každý rok nemusí byť z dlhodobého hľadiska najlepšou možnosťou. Je ťažké doručiť úchvatnú aktualizáciu produktu každý rok a je rozumné, že ľudia nie sú ochotní kúpiť prakticky rovnaký produkt o 12 mesiacov neskôr. Nižšie ceny môžu spoločnosti Apple pomôcť zvýšiť podiel na trhu, najmä keď sa spoločnosť pokúša motivovať zákazníkov pridaním 1-ročného bezplatného predplatného Apple TV + ako bonusu k nákupom zariadení iPhone a iPad. Spustenie Apple TV + možno tiež považovať za pozitívne, pretože úspech spoločnosti Netflix ukazuje, že existuje dopyt po takýchto službách a agresívne nízke ceny, ktoré spoločnosť Apple ponúkne, môžu spoločnosti pomôcť zabezpečiť solídny a opakujúci sa peňažný tok. Jednou z vecí, ktorá môže byť prekážkou pre spoločnosť Apple, je nedostatočná kompatibilita s 5G v nových chytrých telefónoch. Aj keď je nepravdepodobné, že v nasledujúcom roku dôjde k rozsiahlemu globálnemu prijatiu 5G, v Ázii, najmä v Číne, sa táto technológia môže upevniť. V takom prípade sa čínski spotrebitelia s väčšou pravdepodobnosťou obrátia na smartphony vyvinuté napríklad spoločnosťou Samsung, pretože tie už sú kompatibilné s technológiou 5G. Zdá sa však takmer isté, že produkty, ktoré spoločnosť Apple predstaví budúci rok, budú kompatibilné s 5G, a preto sa to dá považovať za krátkodobý neúspech.



Reakcia trhu

Pokiaľ ide o reakciu na trhu, cena sa počas prezentácie zvýšila. Nasledujúci deň sa vyskytol solídny pohyb nahor a akcie dokázali prekonať úroveň 78,6% Fibo. Akcie spoločnosti Apple sa obchodujú na 10-mesačnej najvyššej úrovni a menej ako 5% pod historicky najvyššou úrovňou okolo 233 dolárov. Akcie môžu v nadchádzajúcich dňoch pokračovať v raste nielen kvôli skutočnosti, že prezentácia produktu v utorok bola dobre prijatá, ale aj kvôli oneskoreniu v colných sadzbách v USA, ktoré by malo udržať pozitívnu náladu na trhu. V takomto prípade by oblasť v rozmedzí od 230 USD do 233 USD - maximá od septembra do októbra 2018 - mala pôsobiť ako krátkodobá úroveň supportu.

Zdroj: xStation5