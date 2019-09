Člen rady ČNB Dědek: Stabilitu sazeb v nejbližší době vidím jako optimální

Člen bankovní rady České národní banky (ČNB) Oldřich Dědek považuje stabilitu úrokových sazeb v nejbližší době za optimální, když domácí ekonomika vykazuje odolnost vůči zpomalení v zahraničí. "Ta debata, alespoň z mého hlediska, asi určitě nebude o tom nějak sledovat ECB a Fed v uvolňování měnové politiky, protože mandát plníme úplně nadoraz," řekl Dědek agentuře Reuters v kuloárech ekonomické konference.

"Také to určitě nevypadá na nějaké další zpřísňování, pokud by se inflace nějakým způsobem držela v tolerančním pásmu, takže představa stability (sazeb) pro to nejbližší období je z mého hlediska optimální," řekl. Dědkovy komentáře o ponechání sazeb beze změny korespondují s pohledem viceguvernéra Marka Mory z rozhovoru pro Reuters z tohoto týdne.

Inflace se drží již 16 měsíců nad středem tolerančního pásma ČNB a v červenci dosáhla 2,9%, tedy téměř jeho horního limitu. Ekonomika šlape na růstové trajektorii od roku 2014, loni expandovala o 2,9%. Prognóza ČNB počítá pro letošek se zpomalením na 2,6%, v roce 2020 s oživením růstu na 2,9%. "Zvnějšku přicházejí informace o zpomalování růstu, česká ekonomika vykazuje určitou míru odolnosti, ale z pohledu inflace je někde jinde než třeba eurozóna, řekl Dědek.

ČNB přerušila cyklus utahování úrokových sazeb letos v květnu, kdy naposledy zvedla dvoutýdenní repo sazbu na současných 2,00%. Příští měnové zasedání ČNB se koná ve středu 25.září.

