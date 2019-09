Okénko trhu: ECB představila stimulační balíček

Rada Evropské centrální banky na dnešním zasedání schválila stimulační balíček na podporu evropské ekonomiky. V souladu s očekáváními trhu snížila depozitní sazbu o 10 bazických bodů na -0,50 %, ostatní základní sazby zůstaly zachovány. Depozitní sazba se má udržet na „této nebo nižší“ úrovni až do doby, kdy se evropská inflace přiblíží cíli, který se nachází lehce pod 2 %. Balíček dále obsahuje odstupňování depozitní sazby na dvě různé úrovně. Část likvidity uložené u centrální banky tak nově nebude úročena záporným úrokem, nýbrž sazbou 0 %. Tento krok má ulevit komerčním bankám eurozóny, které v tuto chvíli trpí povinností platit za vlastní přebytečné peníze. ECB zároveň odstartovala další kolo kvantitativního uvolňování. Plán zahrnuje nákupy aktiv v hodnotě EUR 20 mld. měsíčně počínaje letošním listopadem, bez specifikace jeho trvání. Předpokládá se, že by program měl být ukončen před začátkem příštího cyklu zvyšování sazeb ECB. Prezident Draghi na tiskové konferenci odmítl upřesnit, na jaké dluhopisy se banka při nákupech bude zaměřovat s tím, že bude jejich struktura analogická k předchozím kolům uvolňování. Poslední složkou nového balíčku pak bude spuštění programu TLTRO-III s úrokovou sazbou sníženou o 10 bazických bodů oproti původně plánovanému nastavení.



ECB zároveň zveřejnila svou novou makroekonomickou prognózu, ve které snížila odhad růstu HDP eurozóny pro roky 2019 na 1,1 % (z původních 1,2 %) a 2020 na 1,2 % (z 1,4 %), ale naopak zvýšila z 1,3 % na 1,4 % pro rok 2021. I u inflace, kterou se bankéřům dlouhodobě nedaří vytlačit do žádoucí úrovně, došlo k revizi odhadu směrem dolů. Pro rok 2019 tak nyní čeká 1,2 % místo 1,3 % a pro rok 2020 1,0 % místo původních 1,4 %. Draghi ve své řeči uznal, že ekonomický růst eurozóny znatelně zpomaluje, jak dokumentují hlavně data z průmyslu. V této souvislosti zopakoval svou tezi, že měnová politika už pro podporu evropské ekonomiky udělala mnoho a na řadu by měla přijít fiskální expanze v jednotlivých státech, pokud jim to dovoluje jejich zadlužení. Ohledně inflace, která se vytrvale drží poblíž 1 %, tedy hluboko pod cílem, Draghi odmítl diskutovanou možnost změny samotného inflačního cíle směrem nahoru, což by podle jeho názoru nic neřešilo.



Trh na rozhodnutí bankéřů reagoval nejprve tlakem na euro, které krátkodobě oslabilo proti dolaru i koruně, nicméně následovala téměř okamžitá korekce a výsledný posun tak zatím není nijak dramatický – EUR/USD 1,10 a EUR/CZK 25,86. Podobný vývoj prodělaly i výnosy na dluhopisech evropských zemí, které nejprve prudce poklesly, aby se následně vrátily na předchozí úroveň.



Zklamání přinesly červencové údaje o evropské průmyslové výrobě, která meziměsíčně odepsala 0,4 %. Po předchozím poklesu o 1,4 % se tedy mizérie evropského průmyslu potvrzuje a pokles překonal i tržní očekávání. Hlavním viníkem propadu byl průmysl Německa a pro třetí kvartál zde zatím není mnoho důvodů očekávat zlepšení současné situace.

Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.