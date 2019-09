Skupina Solek vyhrála tendr na čištění obřího solárního parku v Chile

Česká skupina Solek, která je na chilském trhu etablovaná jako developer a provozovatel fotovoltaických elektráren, získala zakázku na čištění solárních panelů pro provozovatele gigantického parku Quilapilún, který má výkon přesahující 110 MW a zabírá plochu 288 hektarů. Čištění zvýší produkci až o 6%.

Čtyřikrát ročně tak Solek vyčistí 355 520 solárních panelů. Zakázku realizuje prostřednictvím své dceřiné společnosti PV Power. Ta zvítězila v tendru na čištění solárních panelů především díky prověřené kvalitě služeb, které na chilském trhu poskytuje už pět let. Solek pro získání zakázky investoval do čistící technologie, která využívá speciálně upravená vozidla s hydraulickým ramenem. Rameno s čistícím kartáčem udržuje díky senzorům odstup od solárního panelu a zamezuje tak možnosti poškození. Čištění panelů je efektivnější, probíhá bez manuálního zásahu, a šetří tak náklady na lidské zdroje. Zároveň je díky nízké spotřebě vody šetrné k životnímu prostředí. Spotřeba vody je s použitím této technologie až 10x nižší než při manuálním čištění. Efektivita se projeví také v rychlosti, čištění celého solárního parku potrvá 25 dní.

Skupina Solek

Solek investuje do obnovitelných zdrojů energie. Od svého založení v roce 2010 realizovala skupina více než desítku projektů v oblasti fotovoltaických elektráren (Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 33 MW. Solek se v současnosti soustředí na chilský trh, kde má v plánu výstavbu dalších až 250 MW. Část plánovaných elektráren z celkového výkonu 250 MW do konce roku 2021 je určena pro kanadský fond Carbon Free a americkou společnost ARROYO. Část je určena i pro české investory, kteří se kvalifikují pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, který skupina Solek založila v roce 2019 a do kterého alokuje nejméně 100 MW v chilských elektrárnách.

Solek disponuje rozsáhlými zkušenostmi jak s developmentem a EPC (kompletní realizací) solárních elektráren, tak jejich údržbou a správou.