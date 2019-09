Sirotčí důchod můžete pobírat až do 26 let

Sirotčí důchod patří mezi takzvané pozůstalostní důchody a poskytují se osiřelým dětem z českého důchodového systému (vedle důchodu starobního, invalidního a vdovského/vdoveckého). Tento důchod náleží pozůstalému nezaopatřenému dítěti v případě, že zemře jeden z jeho rodičů (osvojitelů) nebo osoba, která dítě do péče nahrazující péči rodičů převzala na základě rozhodnutí soudu.

Podmínky nároku na důchod

Sirotčí důchod však dítěti nenáleží v případě smrti pěstouna nebo jeho manžela. Pokud zemřelý rodič (osvojitel či osoba, která převzala dítě do péče) již pobíral starobní/invalidní důchod anebo zemřel na následky pracovního úrazu, má sirotek nárok na sirotčí důchod vždy, pokud je zároveň splněna podmínka jeho nezaopatřenosti. Aby nárok na důchod sirotkovi vznikl i v ostatních případech, musí zesnulá osoba získat potřebnou dobu důchodového pojištění.

Právní úprava přitom stanoví několik variant. V prvé řadě se zkoumá, zda zemřelá osoba ke dni úmrtí získala dobu pojištění alespoň v rozsahu nezbytném pro vznik nároku na invalidní či starobní důchod. Pokud tato podmínka splněna není, postačuje alespoň polovina doby potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod (do této doby je zahrnována i tzv. náhradní doba pojištění jako je např. doba výchovy dítěte, studia či vojny). Není-li splněna ani tato podmínka, pak nárok na sirotčí důchod vznikne, pokud zemřelá osoba získala v rozhodném období dobu pojištění, tj. dobu účasti na pojištění z titulu výkonu výdělečné činnosti, alespoň v rozsahu jednoho roku, a jde-li o zemřelého pojištěnce staršího 38 let, pak v rozsahu dvou let.

Výše sirotčího důchodu

Sirotčí důchod se skládá ze dvou částí, tzv. výměry základní a výměry procentní. Základní výměra je jednotná pro všechny druhy důchodu a pro rok 2019 její výše činí 3 270 korun. Výše procentní výměry činí 40 % z procentní výměry důchodu, který pobírala (nebo by pobírala) zesnulá osoba k datu úmrtí.

Žádost o sirotčí důchod u dětí do 18 let podá jejich zástupce (zpravidla žijící rodič). Sirotek, který již dosáhl plnoletosti, může podat žádost sám, popř. může tento úkon učinit jeho zmocněnec. Žádost se podává na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště žadatele. K žádosti o sirotčí důchod se předkládají doklady zemřelého (pokud nepobíral důchod) a nezaopatřeného dítěte, zejména občanský průkaz nebo rodný list dítěte a úmrtní list zesnulé osoby. U dítěte, které již skončilo povinnou školní docházku, se předloží i doklady prokazující jeho nezaopatřenost, např. potvrzení o studiu.

Sirotčí důchod lze pobírat nejdéle do 26 let

Sirotčí důchod náleží po dobu, po kterou je dítě nezaopatřené. Nejdéle však do 26 let věku. Nárok na sirotčí důchod tak trvá (pokud jsou splněny zákonné podmínky) po dobu studia (soustavná příprava na budoucí povolání).

Nárok na sirotčí důchod zaniká, pokud si osiřelé dítě někdo další osvojí. Přitom platí, že zaniká nárok na ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil. Naopak při zrušení osvojení má dítě opět nárok na to sirotčí důchod čerpat.