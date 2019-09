ECB dodala balíček opatření (Komentář)

Evropská centrální banka dnes dodala svůj balík opatření, kterým chce podpořit evropskou ekonomiku. Jedná se ale spíše o balíček, než balík. Místo námi očekávaných 20 bb snížila depozitní sazbu nakonec jen o 10 bb na úroveň -0,5 %. Zároveň zavede dvoustupňový tierieng, aby bankovní systém chránila před dopadem negativních úrokových sazeb. Od listopadu zahájí program kvantitativního uvolňování, a to ve výši 20 mld. EUR měsíčně. I na této frontě jsme ale čekali víc, konkrétně 40 mld. EUR. Důležitá je zmínka o tom, že by program měl skončit těsně před tím, než centrální banka začne zvyšovat úrokové sazby. Euro v první reakci vůči dolaru oslabilo z úrovně 1,103 USD/EUR na 1,096 USD/EUR. Další kroky budou dle vyjádření ECB závislé na přibližování inflace jejímu cíli. V tom, že by současný balíček opatření dotlačil inflaci k 2% cíli, jsme ale skeptičtí. ECB tak bude muset přijít s dalšími kroky. Více napoví tisková konference ve 14:30.