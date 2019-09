VZP mění podobu průkazů pojištěnce. Několik let budou platit dvě varianty - VZP ČR

12. 9. 2019

Od poloviny září budou klienti VZP dostávat průkazy pojištěnce s novým moderním vzhledem. Rubová strana, kde nejsou osobní údaje klienta, ale pouze sdělení pojišťovny, a která doposud barevně přecházela z červené přes fialovou až do modré, bude nově jednobarevná – výrazně červená. Nejde ovšem o hromadnou výměnu. Nový průkaz budou dostávat noví pojištěnci a ti, jimž skončí platnost starého průkazu. Pojišťovna předpokládá, že do konce roku jich vydá 170 tisíc a následně pak zhruba 556 tisíc ročně.

Původní průkazy s vícebarevnou rubovou stranou zůstávají nadále v platnosti do doby, která je na nich vyznačena. Několik let tedy budou v oběhu dvě mírně odlišné verze. To, jestli se lidé u lékaře prokážou „starým“ nebo „novým“ průkazem, nemá nicméně žádný vliv na nárok na ošetření. Rozhodující je datum platnosti uvedené na lícové straně.

Nové průkazy s platností na 10 let budou lidé dostávat automaticky poštou tak, jak tomu bylo doposud, tedy s blížícím se koncem platnosti předchozí „kartičky“. K masivní obměně průkazů dojde v roce 2024, kdy jejich platnost bude končit asi 4,5 milionům pojištěnců VZP.

Ke změně VZP přikročila s cílem zpřehlednit údaje na zadní straně průkazky a dát jí modernější podobu. Když nyní končila pětiletá smlouva s dodavatelem průkazů a na základě veřejné soutěže se uzavírala smlouva nová, byla vhodná doba pro zapracování grafických novinek. Úprava, kdy jedna strana bude výrazně červená, navíc umožní každému na první pohled rozpoznat, že jde o klienta VZP, protože pojišťovna má právě tento odstín jako svoji charakteristickou korporátní barvu.

Lícová strana průkazu pojištěnce se nezmění. Vzhledem k tomu, že jde o takzvaný Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ve všech státech Evropské unie, EHS a Švýcarsku, musí mít její vzhled standardizovanou podobu.

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019 (lícová a rubová strana)

Dosavadní průkaz pojištěnce

Kromě klasických modrých „evropských“ kartiček existují ještě dvě další barevné varianty platné jen v ČR. I ty doznávají dílčích změn.

Zelené průkazy

Zelený plastový průkaz dostávají občané zemí mimo Evropskou unii, kteří pracují v České republice. Průkaz platí jen na území ČR a vydává se vždy na jeden rok. Zelená barva zůstává i nadále, mění se jen lehce její odstín, na rubové straně mizí bílá pole a červený znak pojišťovny, jiné je i rozložení textu.

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019 (lícová a rubová strana)

Dosavadní průkaz pojištěnce

Žluté průkazy

Lidé, kteří jsou u VZP registrováni jako u české výpomocné pojišťovny (většinou cizinci z jiné země EU), dostávají žluté průkazy. Také ty platí jeden rok a přímo na nich je vyznačena jedna z tří variant, v jakém rozsahu je jejich držiteli hrazena péče (plná péče/nezbytná péče/nutná a neodkladná péče). V nové podobě se i zde mírně mění odstín žluté barvy, z rubové strany mizí bílá pole a jiné je rozložení textu.

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019 (lícová a rubová strana)

Dosavadní průkaz pojištěnce

Podrobné informace jsou k dispozici na webové stránce www.vzp.cz/prukazy, ale i na sociálních sítích pojišťovny a v neposlední řadě na všech klientských pracovištích. Díky tomu by se nemělo stávat, že by klienti s kartičkou v nové grafické podobě měli u lékaře problém s jejím uplatněním.

Vlastimil Sršeň

tiskový mluvčí