Investujte udržitelně. Kdy, když ne teď.

Z důvodu akutních následků změny klimatu je jasné, že je třeba celou situaci přehodnotit. V oblasti spotřeby, dopravy, výroby a využití energie. Stále více lidí uvažuje o investicích, a proto jim padnou do oka udržitelná investiční řešení.

Nejnovější naléhavý apel Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC), určený světovému společenství, potvrzuje, že šanci na účinné omezení dopadů změny klimatu udrží při životě jedině okamžitá výstavba a rozšiřování udržitelné infrastruktury.

Je čas jednat.

Scénář, který Mezivládní panel pro změnu klimatu ve svém apelu popisuje, je dramatický. Nezačne-li lidstvo okamžitě a důsledně jednat, bude oteplování Země o 1,5 stupně možno jen stěží udržet. A i kdyby se to podařilo, byly by dopady na světové klima a sociální strukturu beztak ničivé. Podle zprávy IPCC ohledně splnění cíle 1,5 stupně by měly globální emise oxidu uhličitého (CO²) klesnout od roku 2010 do roku 2030 o 45 procent a do roku 2050 by měly dosáhnout nuly. Realita je ještě horší: Rozdíl mezi oteplováním o 1,5 a o 2 stupně, jenž se na první pohled jeví jako bezvýznamný, dopady změny klimatu však ve skutečnosti jen umocňuje: Hladina světových moří stoupne o 10 centimetrů výše, a tudíž přibude dalších 10 milionů lidí, kteří budou vystaveni riziku, že se jejich pole zanesou solí nebo že přijdou v důsledku záplav a bouří o svou úrodu. V případě oteplení o 1,5 stupně bude Severní ledový oceán bez ledu jen jednou za sto let, při oteplení o 2 stupně však pravděpodobně nejméně jednou za desetiletí – a to se všemi negativními následky na stavy ryb, které tvoří obživu stovek milionů lidí. Většina vědců se shoduje na tom, že bez dodatečných aktivit bude svět směřovat dokonce k oteplení o 3 až 4 stupně – a vznikne scénář, který lze jen stěží vyčíslit a který přinese další bídu a v důsledku ní i migrační tlak.

Do roku 2040 bude potřeba 94 bilionů dolarů.

Pro zajištění řádného přechodu na nízkouhlíkovou odolnou globální ekonomiku bude do roku 2040 potřeba investic do globální infrastruktury ve výši 94 bilionů dolarů, odhaduje organizace G20 Global Infrastructure Hub. Částka, která přetěžuje rozpočty zemí tohoto světa. Poptávka je tedy po soukromých investorech, kteří investují do lepší budoucnosti - od velkých institucionálních investorů až po soukromé investory.



Příklad udržitelných investic do infrastruktury v Asii: elektrárna na biomasu San Carlos BioPower na Filipínách od společnosti Thomas Lloyd.

Trh s udržitelnými investicemi roste

Mezitím se stále více investorů zabývá myšlenkou ekologické a sociální propagace světa s pomocí udržitelných investic. Podle průzkumů Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) se objem trhu mezi lety 2016 a 2018 zvýšil na pěti největších trzích v Evropě, USA, Japonsku, Kanadě a Austrálii / Novém Zélandu o 34% na více než 30 bilionů dolarů. O to více potěšující pro investory je, že udržitelné investování je prospěšné nejen pro životní prostředí, klima a sociální strukturu naší planety, ale odráží se i v atraktivním zisku. Toto stanovisko potvrzuje i analýza 10 000 fondů, kterou provedla banka Morgan Stanley. Podle této analýzy dosahovaly fondy s „intenzivním zaměřením na trvalou udržitelnost“ lepších výsledků než fondy, které se o myšlenku udržitelnosti zasazují v menší míře. Analýza tak vyvrací rozšířený názor, že je třeba zvažovat mezi pozitivním společenským dopadem a dobrým výnosem. Zpráva organizace Global Impact Investing Network (GIIN) ohledně zisků u private equity a venture kapitálových fondů zároveň dospěla k závěru, že v případě společensky odpovědného investování – tj. udržitelných investic – bylo pravidelně dosahováno průměrných či dokonce nadprůměrných zisků.