MasterCard pracuje s blockchainem

Finanční gigant, společnost MasterCard, podle nejnovějších informací právě vyvíjí mezinárodní platební platformu, která bude založena na technologii blockchainu. A to ve spolupráci se společností R3.

Poběží MasterCard na blockchainu?

Během včerejšího dne vyšlo oficiální prohlášení, ve kterém společnost MasterCard uvedla, že obě firmy uzavřeli v rámci tohoto projektu partnerství. Prvním úkolem systému bude urychlit platební převody. MasterCard si od blockchainu slibuje řešení technických komplikací a rovněž snížení nákladů na jednotlivé operace.

Nová platforma by potom měla být postavena na stávajícím řešení Corda, které v minulosti vyvinula právě technologická společnost R3. V MasterCard budou dle dohody mít přístup k jejich know-how a společnost tak bude zajišťovat i kompletní technickou podporu nového projektu.

David E. Rutter, CEO společnosti R3 k tomu dodal následující: „Všechny instituce – malé i ty velké – spoléhají právě na schopnost odesílat a samozřejmě i přijímat platby. Ale bohužel jsou technologie, na které spoléhají až příliš často velmi drahé nebo nespolehlivé. Mezistátní platby přitom mohou být velmi palčivým kamenem úrazu. Naše platforma Corda, na které celý nový systém postavíme, byla navržena speciálně pro případy podnikového použití, přesně jako je tento. Jsme velmi rádi, že můžeme pomoci MasterCardu proniknout do světa blockchainu.“

Příklad pro budoucnost

V budoucnosti by se tak mohlo použití blockchainové technologie s nejvyšší pravděpodobností promítnout i do dalších projektů, které společnost MasterCard zastřešuje. Když si navíc představíme právě sféru bankovních převodů – je nasnadě otázka proč právě tyto příslušné systémy neběží na blockchainu už dávno. Právě v této oblasti by jeho použití způsobilo opravdu rozsáhlé inovace.