USA-Čína: Trump odloží navýšení cel o 2 týdny

Americký prezident Donald Trump včera oznámil, že odloží o dva týdny plánované navýšení cel na 250 mld. USD zboží, které se dováží z Číny do USA. Clo má vzrůst z 25 % na 30 %, avšak nyní až od 15. 10., nikoli 1. 10., jak bylo původně plánováno. Trump uvedl, že se tak rozhodl po konzultaci s čínským vicepremiérem Liu He a s přihlédnutím k faktu, že Čínská lidová republika bude slavit 1. října 70 let od svého vzniku. Čínská strana před tím také oznámila, že některé zboží vyjme z 25% cla, které uvaluje na americké dovozy. V příštích týdnech by rovněž měla být obnovena jednání mezi americkou a čínskou stranou o řešení obchodních sporů.





