Vyjednávání o clech zbarvilo trhy do zelena, potěší dnes také ECB?

Akciové trhy posílily napříč regiony v patrné reakci na vyjmutí některých produktů z nových cel ze strany Číny. Trhy to přivítaly jako vstřícný krok vzhledem k plánovaným jednáním. Prezident Trump navíc dnes v reakci na tento krok posunul uplatnění 5% zvýšení cel na zboží v hodnotě 250 mil. USD z 1. října na 15. října, kdy by mělo již být po prvotních plánovaných rozhovorech a tak je možné, že tato cla nebudou uplatněna, pokud by jednání stran byla úspěšná.

Aktuálně je na trzích pozitivní sentiment, který by jim mohl pomoci na nová maxima, k nimž se již opět přiblížily. Tomu může napomoci i dnešní rozhodnutí ECB o případném snížení úrokových sazeb a úpravě programu nákupu aktiv. Rozsah opatření bude důležitý, jelikož trhy očekávají spíše razantní kroky. Očekává se také, zda ECB zavede nějaká opatření na podporu bankovního sektoru, jehož snižování sazeb poškozuje a stimulační opatření by se tak mohla stát i kontraproduktivní. Mluví se o zavedení "tieringu" úrokových sazeb, kdy by banky nemusely platit za celý objem likvidity uložený u centrální banky (úrokové sazby jsou totiž záporné), ale výše sazby a objem by byl rozklasifikován do více úrovní.

Ropa oslabovala přes 2%, i přestože americké zásoby dle vládní agentury EIA minulý týden klesly 2,5x více než se čekalo. Důvodem byly zřejmě informace, že USA by mohly zmírnit sankce vůči Iránu (což by na trh dodalo další objemy ropy), poté, co byl z vlády odejit poradce Bolton, který zastával vůči této zemi tvrdý postoj. OPEC také snížil odhad růstu poptávky po ropě na letošní i příští rok o více než 5%.

Dnes by měl výsledky zveřejnit výrobce čipů Broadcomm, u kterého se očekávají dobré výsledky a růst tržeb i zisku i přes obecné zpomalení v sektoru, pro cenovou reakci bude důležitý výhled společnosti. Dále bude reportovat provozovatel supermarketů Kroger, u kterého se očekává růst tržeb po investicích do zmodernění provozů, zisk by měl díky vyšším odpisům stagnovat.

Evropské futures zatím obchodují asi 0,4% v kladných číslech, navazují na převážně pozitivní asijské obchodování.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny