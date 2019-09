Ropa dostala další stimul pro růst, přitom po zveřejnění dat klesla o 2 dolary za 2 hodiny, proč? Dnes ECB.

Nejnovější týdenní data změny US zásob ropy ukázala na další snížení zásob, což by mělo cenu ropy poslat vzhůru. Za propadem bychom opět našli US prezidenta Donalda Trumpa.

Ve včerejších odpoledních hodinách přišla na trhy nová data týdenní změny zásob US ropy. Analytici očekávali pokles zásob ropy o 2,7M barelů, výsledek poklesu o necelých 7M barelů ropy byl silně bullish, ovšem ropa WTI po zveřejnění dat v 16:30 spadla z 57,7 na 55,9 dolarů za barel, kde denní seanci zakončila.

Za poklesem ceny ropy o téměř dva dolary za dvě hodiny jistě nestojí snížení zásob US ropy již čtvrtý týden v řadě.

Prezident Donald Trump pustil do světa zprávu, že by mohl uvolnit některé sankce vůči Íránu, především tedy sankce ropné.

Dnešní fundamenty

Ve 14:30 začíná zasedání Evropské centrální banky. Investoři jsou zvědaví na balíček stimulů, které Mario Draghi na posledním zasedání naznačil. Jednat se může o sazbách nebo o kvantitativním uvolňování. Zasedání bude předcházet řada EU fundamentů kolem monetární politiky i úrokových sazeb ve 13:45.

Ve 14:30 budou ve Spojených státech zveřejněna nejnovější data jádrové inflace za měsíc srpen. Výsledky budou zajímat mimo jiné i FED, který se obává utlumené inflace, jakou lze vidět v Evropě nebo v Japonsku.

V 16:30 by jako vždy mohla zapadnout zpráva o zásobách zemního plynu, který v posledních týdnech na tato data bezprostředně reagoval. Na zemním plynu jsme byli svědky dvoutýdenního posilování, které se zastavilo na break even hodnotě 2,5.

V 18:00 si budou muset dát pozor všichni komoditní obchodníci, bude zveřejněn nový WASDE report.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.