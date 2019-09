Horké hlavy chladnou a co dnes ECB? (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Evropské akcie by měly dnešní seanci zahájit optimisticky.

Dnes budou v některých evropských zemích a USA zveřejněny indexy spotřebitelských cen. Největší pozornost si ale vyslouží ECB, která zasedá k měnové politice. Trhu by měla představit balíček opatření na podporu růstu ekonomiky a inflace. Více k tématu naleznete v našem speciálním komentáři na stránkách KB http://bit.ly/2m3DpqW.

Société Générale zvýšila doporučení pro švýcarskou pojišťovnu Zurich Insurance Group na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Zdá se, že čínská i americká administrativa začínají pozvolna skládat zbraně. Alespoň ze včerejších prohlášení vyplývá, že Američané odloží další zvyšování cel o dva týdny, naproti tomu Čína oznámila okruh zboží, které bude vyňato z placení cel, na něž byly uvaleny tarify v minulém roce. Zatím se jedná spíše o symbolické kroky než o skutečné uvolnění restrikcí v mezinárodním obchodě, ale i tak se pozitivně promítají do obchodování na akciových trzích. Americké indexy včera zakončily se slušnými zisky. Index S&P 500 přidal nejméně, a to 0,7 %, průmyslový Dow Jones si polepšil o 0,9 % a technologický Nasdaq se vyhoupl o 1,1 % výše. V rámci nejširšího indexu se dařilo s výjimkou realitního sektoru všem odvětvím v čele s farmaciemi a informačními technologiemi.

Převaha nákupních příkazů byla patrná i v průběhu dnešního obchodování v Asii. Nejvíce se dařilo japonské burze, jejíž index Topix si připsal více jak jedno procento. Zisky ostatních trhů se ve většině případů pohybovaly do půl procenta. Červenými ostrůvky jsou Singapur a Indonésie, kde akcie přicházejí o 0,2 %, respektive 0,4 %.

Největší slovo dnes bude mít Evropská centrální banka. Ta by měla představit řadu nových opatření na podporu hospodářského růstu. Mezi nimi by mělo jít o snížení depozitní sazby, kvantitativní uvolňování, popřípadě tzv. tiering, který by měl vést k rozškatulkování přebytečné likvidity s různou výší úročení. Uvidíme, zda ECB očekávání trhů naplní, nebo jim naopak svojí bazukou vypálí rybník.

Každopádně lze zjednodušeně říci, čím větší munici použije, tím lépe pro akciové indexy. Na druhou stranu v rámci sektorů bude nejpodstatnější dopad na finanční instituce, jak banky, tak pojišťovny. Pro ně bude důležité, zda se bude ECB snažit svými opatřeními příliš neohrozit jejich budoucí ziskovost, či nikoliv.