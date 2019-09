12.09.2019 Pracovní trh loni potvrzoval ekonomickou konjunkturu

12. září 2019

Trh práce v roce 2018 odpovídal vrcholné fázi hospodářského cyklu. Obecná míra nezaměstnanosti přepisovala historické hodnoty a totéž platilo o nabídce volných pracovních míst. Silná poptávka po pracovnících vedla k dynamickému mzdovému růstu a pokračoval strmý růst počtu zaměstnaných cizinců.

Míra ekonomické aktivity populace v produktivním věku 15–64 let narůstala již desátým rokem v řadě. Loni dosáhla 76,6 % a meziročně posílila o 0,7 procentního bodu (p. b.). Míra aktivity v Česku mírně převyšovala (o 2,9 p. b.) úroveň v EU, především vlivem vysokých intenzit ve středních věkových skupinách (40–54 let). Celková zaměstnanost loni meziročně posílila o 1,3 %. „Těžiště růstu zaměstnanosti se dále přesouvalo do služeb, kde vykázala nejvyšší relativní růst odvětví s vysokým podílem práce specialistů jako například informační a komunikační činnosti. Naopak v průmyslu tempo již třetím rokem v řadě sláblo, především vlivem vývoje v automobilovém průmyslu a jeho návazných oborů,“ upozorňuje Jiří Kamenický z oddělení svodných analýz ČSÚ.

Míra obecné nezaměstnanosti loni nadále klesala, avšak výrazně skromnějším tempem než v předešlých letech. Za celý rok činila u mužů 1,8 %, u žen 2,8 %. Již pátým rokem v řadě se míra nezaměstnanosti žen snižovala dynamičtěji než u mužů. Na konci roku evidovaly úřady práce 324,4 tis. volných míst, meziročně o 107,8 tis. více. Celých 87 % z loňského přírůstku míst připadalo na pozice s minimálními kvalifikačními nároky. Na konci roku připadalo na jedno volné místo pouze 0,7 uchazeče, tedy o polovinu méně než v prosinci 2017.

Výhodné postavení zaměstnanců na pracovním trhu v éře konjunktury se vedle mzdového růstu projevovalo také postupným mírným posilováním flexibilních forem pracovních úvazků. Ty častěji využívaly i ženy s dětmi předškolního věku. Klesal také podíl zaměstnanců pracujících na dobu určitou. „V roce 2018 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v ekonomice nominálně 31 868 korun a meziročně se zvýšila o 7,5 %. Celoroční tempo se navyšovalo již pátým rokem v řadě. Navzdory růstu spotřebitelských cen vzrostla loni kupní síla průměrných výdělků o 5,3 %, nejsilněji za posledních patnáct let,“ uvádí Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Významné posílení kupní síly přitom pocítili zaměstnanci napříč všemi hlavními odvětvími a také ve všech krajích ČR. Pozitivním trendem byl také pokračující mírný pokles mzdové diferenciace, na níž se stále významně podílelo zvyšování hranice minimální mzdy. Mzdový medián loni vzrostl o 8,7 %, tedy vyšším tempem než průměrná mzda.

Na konci roku v Česku legálně pracovalo dle dat MPSV a MPO 659 tis. cizinců, meziročně o bezmála 100 tis. více. Cizí státní občanství tak měl již téměř každý osmý pracovník v ČR.

Další podrobné informace naleznete v analýze Trendy na trhu práce v roce 2018: https://www.czso.cz/csu/czso/trendy-na-trhu-prace-v-cr-v-roce-2018.