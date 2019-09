Tajný dokument britské vlády: Zemi hrozí nepokoje i nedostatek léků.

Nepokoje, nedostatek léků nebo potravin. Britská vláda zveřejnila dosud tajný dokument, který varuje před dopady brexitu bez dohody. Uvolnění pětistránkové analýzy si vynutili poslanci britského parlamentu.

Už první den po brexitu bez dohody se na britské ostrovy dostane jen polovina kamionů. Velké problémy bude mít podle analýzy i osobní doprava. Brzy také začnou docházet léky, které do Británie proudí přes francouzský Dover.

Co se týče nedostatku základních potravin, ten by podle analýzy neměl přijít. Brexit bez dohody by se mohl dotkout maximálně čerstvých potravin.

Vládní dokument také počítá s nepokoji. Ještě se ale neví, jak bude brexit vypadat a kdy přijde. Přesto už teď zpomaluje ekonomiku na obou stranách Lamanšškého průlivu.

Analýzu dopadů brexitu bez dohody vypracovaly úřady už v srpnu. Její zveřejnění si vynutili poslanci na poslední schůzi před přerušením zasedání parlamentu do poloviny října.