Po růstu Applu má Wall Street znovu dvě biliónové společnosti současně

Vůbec první společností, kterou kdy investoři na Wall Street ocenili na více než bilión dolarů, byla Apple. Stalo se tak prvně loni o prázdninách. Zářijové představení výrazně dražších nových iPhonů nejprve vyhnalo hodnotu firmy dokonce ještě o dalších 100 mld. dolarů výše, následné obavy o poptávku po nich nakonec nasměrovalo titul na podzim výrazně na jih. Ztratil dokonce až čtvrtinu hodnoty.

Před rokem v úvodu září se v ocenění krátce nad bilión dolarů dostal také Amazon (AMZN). Dvě biliónové společnosti tedy měla Wall Street sotva pár dnů. Bude se situace, avšak v jiném složení, opakovat i nyní?

Trhu vládne Microsoft

Z hlediska ocenění si, po přetahování v úvodu letošního roku, nyní již několik měsíců s přehledem udržuje na Wall Street dominanci Microsoft (MSFT). Softwarový gigant navíc 7. září vzhledem k ceně jeho akcií také pokořil v ocenění magickou biliónovou hranici. A prakticky se nad ni od té doby udržuje. Úterní uzavření akcií Microsoft (MSFT) na 136,12 USD aktuálně firmu cení na téměř 1,04 bilionu dolarů (24,44 bilionu korun).

Microsoft byl již také firmou, který přerušil nadvládu Applu. A to z pohledu statistik nejcennějších společností dle stavu ke konci roku. Šest let v řadě se v čele vždy umístil Apple. Loni na konci roku však hodnota zmiňovaného Microsoftu byla vyšší.

Apple zpět na růstové vlně

Pondělní představení nových iPhonů u nichž překvapila relativně nízká cena, navíc výrazné zlevnění starších modelů společně s dalšími novými produkty, které by mohly vzhledem k cenám nalákat větší množství spotřebitelů, investoři hodnotí pozitivně. Akcie Apple (APPL) se vyhouply již nejvýše od loňského října. V úterý poskočily o více než 3 %, když zakončily na 223,59 USD. Firmu to v ocenění posunulo zpět nad biliónovou hodnotu, resp. na 1,01 bilionu dolarů.

Doplnit lze, že v trojlístku nejhodnotnějších firem se stále udržuje již v úvodu zmiňovaný Amazon.

Přehled tržní kapitalizace (k 11. 9. 2019)

1. Microsoft – 1,039 bil. USD

2. Apple – 1,01 bil. USD

3. Amazon – 901,8 mld. USD

Světově největší producent ropy se hodnotově vymyká

Ropný gigant Saudi Aramco by se měl v rámci primární emise (IPO) dostat na akciový trh. Hovoří se o tom vlastně již roky. Nicméně se zdá, že by se IPO mělo stát skutečně brzy realitou. Poslední neoficiální zprávy hovoří, že firma již pro transakci najala 9 významných bank. Akcie firmy se však prvotně nejspíše ocitnou koncem letošního roku jen na burze v domovské Saudské Arábii. Hovoří se o nabídce 1 % akcií v hodnotě 20 mld. dolarů, což by celou firmu mělo ocenit na 2 bilióny dolarů! Řada názorů však ohledně ocenění zmiňuje až přílišný optimismus.

Plánem země je dát na trh 5 % firmy. Po domovském startu veřejné obchodovatelnosti by se mohlo rozprodat na domovské burze v Rijádu ještě další procento akcií a teprve následně nabídka akcií firmy zamířit také na zahraniční trhy. Otázkou je, která burza u šejků zvítězí. Nejvíce se nyní překvapivě zmiňuje Tokio.

Ve srovnání se společnosti Apple ropná Saudi Aramco v loňském roce vyprodukovala zhruba dvojnásobně více čistého zisku, resp. 111,1 mld. dolarů. Stačil ji k tomu zhruba jen trojnásobek příjmů, resp. tržby necelých 356 mld. dolarů.

Světové akciové trhy se zkrátka dle všeho letos dočkají nové nejhodnotnější veřejně obchodovatelné společnosti.